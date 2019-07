13 de juliol de 2019

Uns 700 militants participen a la festa d'estiu dels socialistes de Mallorca a Muro

PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uns 700 militants del partit socialista de Mallorca han participat aquest divendres en una festa d'estiu de la formació a Muro per celebrar els "històrics resultats" del partit en els comicis generals d'abril i en les eleccions autonòmiques, insulars i municipals del 26 de maig, segons ha informat el partit.

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha afirmat durant la trobada que els socialistes "sortiran a guanyar" en les eleccions de 2023 per governar "no només vuit anys, sinó dotze".

"Si el 2019 ha estat la primera vegada en la història que hem guanyat les eleccions i que podem encadenar dues legislatures consecutives, significa que ho podem tot", ha expressat Armengol, qui ha mostrat el seu "orgull" per les "idees i les persones" que conformen el projecte socialista.

Per la seva banda, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, s'ha referit al PSIB com un partit "de govern" que practica "grans polítiques socials", per la qual cosa s'ha compromès a donar un "gran impuls" a la institució insular.