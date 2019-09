6 de setembre de 2019

Uns 700.000 passatgers passaran pels aeroports de Balears aquest cap de setmana

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 700.579 passatgers passaran pels aeroports de Balears des d'aquest divendres a aquest dissabte, primer cap de setmana complet de setembre, en el qual està previst que es vagin a realitzar 4.167 vols.

Segons les dades ofertes per Aena, el dissabte, dia 7 de setembre, serà el dia de major trànsit en els aeroports de les Illes amb un total de 1.515 vols programats, per a una oferta de 256.887 seients disponibles.

El diumenge, 8 de setembre, serà el segon dia amb major afluència amb un total de 1.404 vols previstos i una oferta de 231.522 seients per a passatgers. Per a aquest divendres hi ha programada una circulació de 1.371 vols durant el dia amb 206.534 seients.

L'Aeroport de Son Sant Joan de Palma és el que registra un major trànsit previst per a aquests primers dies de setembre, amb un total de 2.698 operacions, per a un total de 466.252 places ofertes.

El dia amb major nombres de vols programats en l'aeroport de la capital serà també el dissabte, amb 965 moviments previstos, i un total de 169.858 seients oferts.

Pel que fa als altres aeroports de Balears, li segueix el d'Eivissa amb un total de 962 moviments i 149.956 places ofertes per a tot el cap de setmana i el de Menorca, amb 507 moviments i 78.735 seients disponibles durant aquest període.