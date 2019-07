29 de juliol de 2019

'Vianants en Lluita' critica la presència de cotxes aparcats ocupant part de les voreres a Santa Catalina

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'associació 'Vianants en Lluita' ha criticat aquest dilluns la presència de cotxes aparcats ocupant part de les voreres al barri de Santa Catalina, i ha acusat el consistori de considerar la mobilitat per als vianants com "un fet residual".

Així s'ha expressat la plataforma en un comunicat difós als mitjans arran d'una publicació a xarxes socials de la Policia Local de Palma.

En concret, la Policia va publicar una foto a Facebook d'un dels accessos a Santa Catalina per informar sobre la mesura de limitar la velocitat a 30 km/h, amb la qual, indicava el cos policial, "es pretén que el vianant estigui més protegit". En la publicació, la Policia també explicava que els vehicles de mobilitat personal (VMP) -com a patinets elèctrics o 'segways', entre altres exemples- poden circular per aquests carrers, i que la mesura és experimental.

En aquest sentit, 'Vianants en Lluita' ha avisat que a la foto poden veure's vehicles aparcats amb les rodes sobre la vorera. "L'Ajuntament de Palma no vol perdre els vots dels qui aparquen sobre les voreres, un fet freqüent a Palma", ha lamentat l'associació.

La plataforma ha assegurat que "el caos que viu Palma" ho genera "una infraestructura que facilita moure's en vehicle privat" i "desincentiva altres tipus de mobilitat", i ha insistit que els vianants necessiten "recobrar protagonisme". "Aparcar damunt la vorera la converteix en un lloc inaccessible i insegur per al vianant", han lamentat.