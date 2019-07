22 de juliol de 2019

Vidal acusa Sánchez de tenir "poca sensibilitat" amb les necessitats de Balears

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, en el Congrés dels Diputats. MÉS PER MALLORCA

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha censurat aquest dilluns la "poca sensibilitat i compromís" del candidat a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, amb les necessitats "urgents" de Balears, per la qual cosa ha criticat la "poca complicitat" de l'Executiu central amb el Govern, segons ha informat el partit.

"En política els gestos són importants, però ha arribat l'hora de les accions concretes i de posar solucions, és necessari un compromís ferm amb Balears perquè hi ha temes que no poden esperar més", ha expressat Vidal, qui ha seguit aquest dilluns el discurs d'investidura de Sánchez des del Congrés.

El senador autonòmic s'ha mostrat "decebut" per la "poca complicitat" de Sánchez amb Balears i, en concret, s'ha referit a qüestions com el Règim Especial per Balears (REB), la millora del sistema de finançament o a les iniciatives del Parlament bloquejades pel Govern central, com la Llei de Canvi Climàtic o la Llei de Residus.

15 INICIATIVES DEL PARLAMENT "BLOQUEJADES" PEL GOVERN

En aquest sentit, Vidal ha considerat que les "bones paraules no basten" per abordar l'emergència climàtica, per la qual cosa ha censurat que el Govern central hagi presentat recursos al Tribunal Constitucional sobre lleis del Parlament, com la de Canvi Climàtic o la de Residus, pel que ha recordat que el Govern manté bloquejades quinze iniciatives aprovades per la Càmera autonòmica.

"Mentre Sánchez planteja abordar l'emergència climàtica, el seu govern presenta recursos en els tribunals per limitar la capacitat normativa del Parlament; mentre Sánchez anuncia una mobilitat sostenible, manté bloquejat un conveni ferroviari que permetria millorar la xarxa de Mallorca; quan Sánchez planteja la necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge, posa a la venda els terrenys de Son Busquets i impedeix ampliar el parc d'habitatges socials a Palma", ha manifestat Vidal.

D'altra banda, Vidal també s'ha referit al desenvolupament de la part fiscal del Règim Especial per a Balears (REB) i ha retret a Sánchez parlar de "benestar i millora" de serveis públics sense "finançar com toca les Administracions". En la mateixa línia, ha lamentat que el socialista no s'hagi compromès a derogar la Llei Montoro, al considerar que és una norma que "ofega" als Ajuntaments.

Finalment, Vidal s'ha referit al 'procés' català i ha considerat que, en ser un problema polític, "només es pot abordar des d'una òptica política".