10 de agost de 2019

Vidal advoca per "trencar les imatges esbiaixades" de Balears i "posar en agenda" els problemes de la insularitat

Reivindica "els drets i llibertats" davant una "involució" a l'Estat que "podria anar a pitjor"

Critica que "hi ha una tendència a recórrer totes les lleis que vénen de determinades comunitats per fets polítics i no pel contingut"

Demana que Sánchez i Iglesias "es deixin de debats infantils" i arribin a un acord

PALMA DE MALLORCA, X (EUROPA PRESS)

El senador autonòmic Vicenç Vidal ha advocat per "trencar les imatges esbiaixades" que, al seu judici, existeixen de Balears derivades de les "xifres econòmiques del Producte Interior Brut (PIB) per càpita o del turisme" i, en el seu lloc, "posar en agenda" els problemes d'insularitat que sofreix l'arxipèlag.

En una entrevista concedida a Europa Press, Vidal ha reivindicat la necessitat de mostrar "la realitat" de les Illes i "els molts reptes que té per afrontar". "La gent és conscient que Extremadura està molt mal connectada amb Madrid o que els gallecs i els bascos necessiten una reconexión d'Ave, però no són tan conscients de les dificultats per accedir a un habitatge a Balears o del descompte aeri", ha explicat.

En aquest sentit, també ha criticat que els discursos del debat d'investidura del socialista Pedro Sánchez dels diferents partits "van ser decebedors", ja que "no es va citar en cap moment a Balears", excepte en la intervenció del líder del de Cs, Albert Rivera, qui "va criticar a MÉS per Mallorca per haver format Govern d'esquerres a Balears".

VIDAL DEFENSARÀ BALEARS "SENSE L'OBLIGACIÓ DE DEURE'S A UNES SIGLES"

Vidal ha assegurat que permetrà que Balears "tingui veu pròpia" i, a més, ha destacat la particularitat de poder defensar-la "sense haver d'obeir a una disciplina de grup i deure's a unes sigles". És a dir, ha realçat la importància de no tenir cap vincle amb un partit estatal.

"El càrrec de senador ens dóna la possibilitat de tenir una veu lliure a Madrid i interpel·lar directament al Govern i avançar en els molts reptes que ha d'afrontar Balears i que, desgraciadament, no poden decidir-se des de l'arxipèlag per la falta d'autonomia que tenim", ha explicat Vidal.

En aquest sentit, Vidal ha declarat que el seu treball a la Cambra alta estarà regit per diferents línies i ha destacat que "una de les clàssiques" serà el finançament. "Si volem uns serveis públics com toquen, hem d'incidir en el Règim Especial per a Balears (REB) i en un nou model de finançament".

Així mateix, en la defensa de l'arxipèlag, Vidal ha sostingut que "s'està treballant en multitud de temes" per proposar-li al Govern com, per exemple, sobre la caserna de Son Busquets han preguntat "quantes propietats té l'Executiu central a les Illes i quins estaria disposat a subhastar", "l'emergència" d'habitacions i la iniciativa per "demanar per què els toros són d'interès nacional en un Estat plurinacional".

"HI HA UNA TENDÈNCIA A RECÓRRER LLEIS DE CERTES COMUNITATS"

En clau més nacional, pel que fa a una altra de les línies d'actuació, Vidal ha proposat apostar per les polítiques ambientals i ha considerat que l'Estat "hauria de seguir el camí" de Balears "amb les seves lleis pioneres de canvi climàtic i de residus".

En aquest sentit, preguntat pels recursos d'inconstitucionalitat que tenen oberts algunes lleis, el senador ha defensat que "Balears no és inconstitucional" i que les lleis en l'arxipèlag "estan fetes amb tot el sentit comú que fa falta".

"El que ha de fer l'Estat és adaptar les seves lleis i fer-ho com ho hem fet aquí, és el que es marca a Europa", ha afegit Vidal, a més de criticar que "hi ha una tendència a recórrer totes les lleis que vénen de determinades comunitats per fets polítics i no pel contingut".

Davant aquesta situació, el senador ha considerat que amb el nou Govern "que se suposa que serà progressista", "evidentment que es trauran cap a davant" les lleis que, en aquests moments, estan amb recursos oberts.

Així mateix, ha sostingut que reivindicarà la defensa "dels drets i llibertats polítiques i individuals" davant una "involució" en l'Estat que, al seu judici, "podria anar a pitjor" amb "l'avanç de l'ultradreta". Per això, ha considerat que "és més necessària que mai una veu a Madrid".

Vidal ha argumentat que "s'està sofrint una involució amb la llibertat d'expressió amb el cas del cantant Valtonyc i d'altres moltíssimes expressions artístiques, a més del recent conflicte lingüístic amb la treballadora de l'aeroport de Palma".

"DEBATS INFANTILS" DE SÁNCHEZ I PODEM

Pel que fa a la situació actual al Govern, Vidal ha realçat la necessitat que es constitueixi "ja" un "Govern progressista real" en l'Estat, per la qual cosa ha instat el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i al líder de Podem, Pablo Iglesias, al fet que "es deixin de debats infantils" i arribin a un acord.

"El PSOE ha d'arribar a un acord ja amb Podem, que facin un Govern de coalició el més estable possible i que es posin a la feina amb els compromisos que han adquirit en campanya. A les Illes prometien habitatges protegits de lloguer i no serà així", ha criticat.

MÉS PER MALLORCA, UN PARTIT "ON SEMPRE HI HA DEBAT INTERN"

D'altra banda, preguntat per la situació actual de MÉS per Mallorca, Vidal ha considerat que en la formació "sempre hi ha debat intern" i que, de fet, "el dia en el què no n'hi hagi, no formarà part del partit".

Així mateix, ha explicat que al novembre hi ha convocat un congrés de la formació ecosoberanista on es plantejaran les polítiques dels propers quatre anys en el Govern, els Ajuntaments i Consells.