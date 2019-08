14 de agost de 2019

Vidal a Pedro Sánchez: "En què es diferencia la política de Salvini a l'espanyola en referència als migrants?"

PALMA DE MALLORCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha registrat una bateria de preguntes en el Senat per conèixer "en què es diferencia la política del primer ministre italià, Matteo Salvini, a la del president del Govern, Pedro Sánchez, en matèria d'immigració".

Enfront de les declaracions del ministre d'Afers exteriors, Josep Borrell, en les quals afirmava que l'acolliment del buc 'Aquarius' era un "gest simbòlic" perquè "ningú miri per un altre costat a la Unió Europea", Vidal pregunta "quines actuacions ha dut a terme el Govern davant la Comissió Europea després del desembarcament d'aquest buc a València per generar una política comuna que permeti afrontar aquest repte?".

En el seu escrit, Vidal ha indicat que fins al 3 de juliol de 2019, segons l'Organització Internacional de les Migracions, 681 persones han perdut la vida en el Mediterrani tractant d'arribar a Europa.

El senador també pregunta "per què es va poder oferir un port segur espanyol el 2018 a 630 migrants i el 2019, no?" o "per què Espanya no ha demanat a la Comissió Europea que s'iniciï un procediment de coordinació per donar resposta a les necessitats de les 160 persones a bord de l'Open Arms?".