11 de juliol de 2019

Vidal promet defensar a Madrid les llibertats polítiques i la llengua catalana amb una veu "lliure"

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal atén als mitjans després de ratificar el ple la seva proposta de designació.

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de Medi ambient, Vicenç Vidal, ha assegurat aquest dijous que com a senador treballarà per les llibertats polítiques, la llibertat d'expressió i la "defensa de la llengua catalana", amb una veu "lliure", després d'haver estat designat senador pel Parlament balear.

En declaracions als mitjans després de finalitzar el ple en el qual s'ha ratificat la seva proposta, Vidal ha dit que "més que mai és necessari que hi hagi una veu a Madrid" que sigui "pròpia" i defensi "a totes les Illes".

Vidal també ha dit que no pensa donar "cap pas enrere" en polítiques ambientals i finançament just, i "no només el Règim Especial de Balears".

A més, el ja ratificat senador s'ha dirigit als partits que han votat en contra de la seva proposta, Vox i Cs, per dir-los "que tinguin en compte la llibertat d'expressió". Cs ha declarat que no donarien suport a "que el Parlament enviï al Senat a un representant d'un grup nacionalista" mentre que Vox ha rebutjat l'arribada al Senat "d'una veu pancatalanista".

En aquest context, l'ecosobiranista ha argumentat que "la casa del Parlament és la casa del debat polític". "Que tinguem segons quins grups en el Parlament demostra que potser les nostres lluites més antigues avui dia estan més en vigor que mai", ha afegit.

Respecte al desenllaç de la crisi de MÉS, Vidal ha dit que s'ha sentit "una persona apreciada" i "part d'una solució", per la qual cosa ha agraït la "confiança" de l'executiva. Amb tot, durant les preguntes dels periodistes ha rebutjat comentar si donava per feta la seva continuïtat com a conseller de Medi Ambient i s'ha limitat a indicar que la Conselleria "està a les millors mans que podia estar", amb Miquel Mir al capdavant, qui va ser part del seu equip.