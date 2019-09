13 de setembre de 2019

Vidal registra preguntes en el Senat perquè el Govern central es pronunciï sobre la gestió del Parc de Cabrera

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal MÉS PER MALLORCA

PALMA DE MALLORCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador de MÉS per Mallorca Vicenç Vidal ha registrat 17 preguntes en el Senat amb les quals pretén que el Govern d'Espanya es pronunciï sobre les intencions del Ministeri de Transició Ecològica d'apartar al Govern de la gestió de l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera.

En el seu escrit, el senador de MÉS -adscrit al grup d'Esquerra Confederal- ha defensat que "l'ampliació suposa una continuïtat ecològica entre la zona protegida prèviament i la nova incorporació". No reconèixer aquesta continuïtat suposaria, segons l'exconseller de Medi ambient, "el reconeixement de dues àrees diferenciades i de dos parcs".

Des de MÉS han denunciat en una nota de premsa que "des de Madrid no van contestar el requeriment del Govern balear abans d'acudir als tribunals per resoldre aquesta qüestió", per la qual cosa han subratllat que amb les preguntes parlamentàries al Senat, el Govern central haurà de pronunciar-se forçosament.

Mentrestant, Vidal també vol que des del Ministeri aclareixin les inversions realitzades al parc des de la seva ampliació o qüestions relatives al personal, com la creació d'una nova plaça de director del Parc Nacional Marítim-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.

"L'ampliació del Parc, amb administracions gestores diferents, trenca el principi d'unitat de gestió, contradient el mateix Acord de Consell de Ministres en pretendre una suposada gestió homogènia i efectiva del conjunt del territori protegit", ha avisat el senador.

En concret, el senador pregunta al Govern, entre altres qüestions si l'acord creava un parc nacional nou o amplia l'existent; si és la Comunitat Autònoma qui gestiona el parc segons la jurisprudència del constitucional, i quina inversió ha realitzat el Ministeri des de la seva ampliació.

També pregunta pel personal 'in situ' del Ministeri per a la gestió del parc, quines accions de vigilància i conservació s'han dut a terme des de l'ampliació, i si Balears porta gestionant les aigües exteriors incloses al parc des de 2009.

Així mateix, interroga sobre l'existència d'informes que determinin que no hi ha continuïtat ecològica, i es pregunta si hi ha circumstàncies perquè la gestió del parc no correspongui a la Comunitat Autònoma, reflexionant sobre si seria "incongruent" no fer-ho d'aquesta manera. També demana per què el Govern central no va respondre el requeriment del Govern balear.