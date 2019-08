16 de agost de 2019

Vivas insta Vox a no utilitzar el terme "il·legals" per referir-se a persones migrants

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, ha instat el portaveu de Vox a Cort, Fulgencio Coll, a no utilitzar el terme "il·legal" per referir-se a persones migrants.

"Li dic a Fulgencio Coll que faci el favor de no tornar a utilitzar el terme 'il·legals' per referir-se a migrants, perquè no hi ha éssers humans il·legals", ha contestat Vivas a preguntes dels mitjans durant l'entrega dels 'Premis Open Call', celebrada aquest divendres en el Casal Solleric.

La setmana passada, Coll va fer unes declaracions en les quals instava a la titular de Justícia Social del Consistori palmesà a resoldre "assumptes pendents abans de posar-se a cercar línies d'ajudes per als immigrants il·legals".

Cal assenyalar que Vivas ha sol·licitat en reiterades ocasions al president del Govern, Pedro Sánchez, autorització per obrir el port de Palma al buc Open Arms, que se situa en aquests moments en aigües territorials italianes a l'espera de permís per atracar en port després de 14 dies en alta mar.

Davant això, Coll va indicar que és una "mostra del buenisme d'un govern d'esquerres" que "no entén que acollir un vaixell ple d'immigrants il·legals" només provocarà "un efecte crida i seguirà donant força a les màfies que estan traficant amb aquests éssers humans".

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

No obstant això, Vivas ha reiterat aquest divendres la disposició de l'Àrea que dirigeix amb el Govern central per desplegar recursos econòmics i materials propis davant la possibilitat que Palma aculli part dels 147 migrants a bord de l'Open Arms, com ja va succeir amb l'Aquarius al juny de 2018.

"Tenim una partida pressupostària destinada a qüestions de cooperació internacional, per la qual cosa si finalment algunes d'aquestes persones arribessin a Palma, col·laborarem en la mesura del possible", ha sostingut Vivas, qui ha recordat que Cort manté un conveni amb Creu Roja, entitat que gestiona els albergs d'acollida de migrants i refugiats de Son Rapinya i de s'Arenal.

Per la seva banda, el director general de l'Àrea, Alberto Rosauro, ha apuntat que els tècnics de l'Ajuntament es troben estudiant les diferents vies per fer arribar els fons d'aquesta partida a les entitats que treballen amb els col·lectius de persones migrants, com a Creu Roja.

Cal tenir en compte que l'Àrea disposa d'una partida de cooperació internacional de 67.000 euros dins d'una línia de subvenció, encara que encara no se sap quines quantitats es podrien destinar al desplegament de recursos per acollir persones de l'Open Arms a Palma al no estar especificades aquestes quantitats als pressupostos.

"BRAÇOS OBERTS"

D'altra banda, la titular de Justícia Social ha descartat contactes amb la resta de l'equip de govern de Cort en trobar-se gran part de l'equip en període vacacional, encara que ha manifestat que "hi ha un acord" respecte a les polítiques a seguir en relació a l'acollida de persones migrants.

"Sóc conscient que la situació política a Espanya no és homogènia, ja que probablement comunitats com Madrid o Andalusia no faran aquesta petició, però em poso a disposició de Pedro Sánchez per dir-li que som un territori que acull amb els braços oberts i que des de la regidoria de Justícia Social col·laborarem sempre que sigui possible", ha sostingut.

Finalment, Rosauro ha instat Espanya a complir amb els "deures i obligacions" internacionals ratificats per l'Estat espanyol a través de diferents convenis internacionals, al que Vivas ha afegit que cal denunciar a aquells Estats que no la compleixen, com Itàlia o Malta.