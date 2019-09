27 de setembre de 2019

Al voltant de 4.500 persones es manifesten a Palma amb motiu de la Vaga Mundial pel Clima

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al voltant de 4.500 persones, moltes d'elles estudiants, s'han manifestat aquest divendres a Palma de Mallorca amb motiu de la Vaga Mundial pel Clima, segons les dades facilitades per la Delegació del Govern a Balears a Europa Press. La concentració s'ha iniciat a la plaça del tub de Palma i ha recorregut els principals carrers de la ciutat.

Així mateix, durant la manifestació s'han cantat reivindicacions com "sense renou el Govern no es mou", "no hi ha un planeta b", "ens esteu robant el futur", o "ni un grau més, ni una espècie menys". A més, les organitzacions que han convocat la marxa han sol·licitat que, en la nova etapa política, l'Estat declari de forma "urgent" l'"emergència climàtica", per desenvolupar polítiques concretes per lluitar contra el canvi climàtic.

En l'acte han participat diferents personalitats polítiques com el conseller de Medi Ambient i Territori del Govern, Miquel Mir, que en declaracions a Europa Press ha considerat que "l'emergència climàtica és un fet innegable", alhora que ha demanat una major implicació a l'Estat i de la Unió Europea en aquest sentit.

Concretament, Mir ha demanat una major implicació a ambdues administracions en la conservació de les aigües de Balears. Així, ha recordat que el Govern té un servei de neteja del litoral mitjançant el qual ha extret "700 tones de plàstic durant els últims 15 anys".

El conseller ha afirmat, també, que Balears ha estat "pionera" en l'articulació de mesures per lluitar contra el canvi climàtic i s'ha referit així a la Llei de residus de Balears, a la Llei de canvi climàtic, al decret de conservació de la posidònia o a la Llei agrària.

No obstant això, ha considerat que és necessari "anar més enllà" i incorporar en les llars dels ciutadans una sèrie d'hàbits sostenibles per lluitar contra el canvi climàtic "a títol individual". Finalment, Mir ha felicitat als joves per la seva implicació en aquesta reivindicació i ha recordat que aquest divendres el Consell de Govern ha provat donar suport a aquest moviment.

En l'acte també han participat, entre altres, representants del PSIB-PSOE com el diputat al Congrés, Pere Joan Pons, a més dels senadors per Mallorca, Cosme Bonet i Susanna Moll.

Així, Pons ha opinat que aquesta manifestació es tracta d'un moviment imparable des d'una lliçó per part de la gent jove del planeta, en un moment de transició energètica global i política".

Per la seva banda, Cosme Bonet ha considerat que "la lluita contra el canvi climàtic serà un dels reptes d'aquest segle" i ha argumentat que els socialistes han incorporat la sostenibilitat com un dels valors del partit. A més, Susanna Moll ha assegurat que Balears "ja està donant exemple en la lluita contra el canvi climàtic".

També ha participat en la manifestació el sindicat de Comissions Obreres (CCOO) a Balears, qui ha recordat que aquesta vaga compta amb el suport de 300 organitzacions més a escala estatal.

Així, des de CCOO han argumentat que la crisi climàtica és una conseqüència directa "del model de producció basat en l'ús de combustibles fòssils i del consum globalitzat actual", alhora que han afirmat que el canvi climàtic "posa en risc la supervivència humana i d'un gran nombre d'espècies".

Des del sindicat han assenyalat, també, que en l'àmbit estatal han engegat la campanya 'Impulsa la transició. Cap a una adaptació ecològica dels centres de treball", per "sensibilitzar i formar a la població treballadora" sobre els efectes canvio climàtic.