9 de setembre de 2019

Vox anuncia una PNL per demanar "l'origen i estatus residencial dels delinqüents" de Balears

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Vox a Balears ha anunciat aquest dilluns una Proposició No de Llei (PNL) en la qual instarà al Parlament a demanar al Ministeri de l'Interior que faciliti les dades de criminalitat de Balears, incloent-hi "l'origen i estatus residencial dels delinqüents".

Segons ha informat aquest dilluns Vox en una roda de premsa, les dades del Ministeri referents a l'índex de criminalitat del segon trimestre de 2019 reflecteixen que Balears se situa al capdavant d'Espanya amb una taxa de 68,4 infraccions penals per cada 1.000 habitants, per sobre de la mitjana nacional que és de 46,6 casos per cada 1.000 habitants.

En aquest sentit, han indicat que les dades actuals distingeixen entre espanyols i estrangers, "sense indicar en aquest últim cas la seva nacionalitat i si són residents legals o il·legals".

Per la seva banda, el diputat i portaveu de la formació en el Parlament, Jorge Campos, ha afirmat que "la progressió de la delinqüència és evident" i ha afegit que els preocupa que "una immigració il·legal desbocada acabi en un increment de la delinqüència".

A més, Vox portarà al ple del Parlament d'aquest dimarts una pregunta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, perquè expliqui si considera "apropiat" donar suport a "ONGs que col·laboren amb les màfies que trafiquen amb immigrants".

En aquest sentit, Campos ha afirmat que el vaixell de rescat Open Arms es tracta d'un vaixell perseguit per la justícia i la Marina Mercant".