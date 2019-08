9 de agost de 2019

Vox critica que Maó doni cobertura a les "màfies de tràfic d'éssers humans" en oferir el port a l''Open Arms'

MENORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticat aquest divendres que l'Ajuntament de Maó ofereixi el seu port com a escala per al vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms en considerar que es tracta d'una "màfia de trànsit d'éssers humans".

"No podem entendre que s'estigui donant cobertura a les màfies de trànsit d'éssers humans, s'estigui col·laborant en els seus objectius espuris i posant-se clarament a favor de la il·legalitat", ha dit el coordinador de Vox a Menorca, Antoni Camps.

En aquesta mateixa línia, ha indicat que l'objectiu de l'ONG "no és salvar vides, sinó traslladar a les persones rescatades cap a Europa". "Si el seu objectiu fos salvar vides les portarien al port segur més proper, que no és un altre que Tunísia. Ens estan enganyant i alguns no volen veure-ho per utilitzar-ho com a bandera política", ha etzibat.

Camps ha instat l'Ajuntament de Maó a rectificar aquesta decisió per "no ser col·laborador necessari de les màfies de trànsit d'éssers humans, a posar-se de part de la legalitat i deixar-se de ridículs que només generen problemes innecessaris".