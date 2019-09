12 de setembre de 2019

Vox demana a l'IBDona que actuï davant l'"agenda sexista" d'un institut de Campos

Portada de l'agenda d'un institut de Campos en la que hi ha una barbie dins una ampolla VOX BALEARES - ARCHIVO

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Balears ha reclamat aquest dijous a l'IBDona que "actuï immediatament per l'agenda sexista i vexatòria" d'un institut de Campos en la qual apareix la imatge d'una 'barbie' dins d'una ampolla amb el lema 'Per favor, recicla'm'

Segons ha informat el regidor de Vox a l'Ajuntament de Campos, Loren Tapia, en un comunicat, la imatge "ha deixat perplexs" als pares del municipi i s'ha preguntat si aquesta és "la imatge que des de l'escola pública es transmet de la dona".

Vox ha opinat que "no es tracta d'una imatge innocent" i s'ha preguntat també si el que representa és que "cal reciclar a les dones que no encaixin en els cànons del feminisme radical". Per tot això, ha exigit la retirada de l'agenda i explicacions sobre aquesta.

Per la seva banda, el diputat de Vox al Parlament Sergio Rodríguez ha dit que "sembla mentida que l'esquerra que tant parla de la cosificació de la dona es dediqui a fomentar aquest tipus d'imatges entre menors".

"Estarem vigilants per veure si aquest fet es repeteix en altres centres i municipis", ha declarat el diputat abans d'apuntar que "el primer dia del curs el Pacte ja s'ha cobert de glòria". "Després es demanaran per què denunciem adoctrinament a les escoles", ha conclòs.