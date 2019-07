25 de juliol de 2019

Vox denunciarà davant la DGT que l'Ajuntament de Calvià hagi paralitzat una investigació sobre el pas de zebra LGTBI

Vox ha anunciat aquest dijous que denunciarà davant la Direcció general de trànsit (DGT) l'"incompliment reiterat" de la Llei de Seguretat Vial per part de l'Ajuntament de Calvià al, segons la formació, haver "paralitzat la investigació de la Policia Local per determinar" les possibles responsabilitats per pintar d'arc de Sant Martí, en al·lusió al moviment LGTBI, un pas de vianants enfront del Consistori.

Segons ha informat el partit en un comunicat, en el ple que s'ha celebrat aquest dimecres la formació ha instat al fet que es "iniciï l'expedient sancionador contra la persona o autoritat que hagi dut a terme l'alteració de la marca vial esmentada, així com s'actuï també contra altres alteracions que s'hagin produït o puguin produir-se amb posterioritat en qualsevol senyal viari del municipi".

Des de Vox han indicat que el PP ha "recolzat la proposta, mentre el pacte d'esquerra i nacionalistes s'ha negat a assumir les seves responsabilitats".

La regidora de Vox Calvià Idoia Ribas ha assenyalat que estan assistint a un "incompliment reiterat de la Llei de Seguretat Vial". Segons la seva opinió, el Govern municipal "posa en risc la vida i la integritat física de veïns i visitants" per permetre l'alteració d'un pas de zebra.

PUNTA BALENA

D'altra banda, la formació ha elevat també al ple d'aquest dimecres una moció per a la "instal·lació d'una carpa sanitària provisional davant la quantitat d'incidències a la zona de Punta Balena". Des de Vox han indicat que el "pacte que governa al municipi s'ha negat a reforçar els serveis sanitaris al municipi durant l'estiu".

Segons asseguren, han recollit la petició del Sindicat Mèdic de Balears (Simebal), que ha "advertit del col·lapse que s'està produint en urgències de l'hospital de Son Espases i en l'ús d'ambulàncies, amb motiu de l'ingrés de multitud de persones que fan ús d'aquests serveis per ser atesos durant els mesos de juny a setembre".

"Son Espases i les ambulàncies estan saturades per la demanda d'atenció sanitària a la zona de Punta Balena. És una irresponsabilitat per part de l'equip de Govern negar-se a instal·lar una carpa sanitària en contra de la proposta del Simebal que hem recollit en la nostra moció. Aquesta instal·lació, dotada dels mitjans sanitaris necessaris, seria una solució eficaç que el Consistori menysprea", ha conclòs Ribas.