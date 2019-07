15 de juliol de 2019

Vox ratlla de "populista" la mesura de Cort per impulsar el català als barris obrers de Palma

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, ha criticat aquest dilluns la mesura del Consistori per impulsar l'ús del català als barris obrers i ha considerat que aquesta és "populisme i política mal enfocada".

En roda de premsa, Coll ha reiterat que els barris "no necessiten més català" i ha reivindicat la lliure elecció de llengua. "L'Ajuntament no està per fer ideologia, està per fer gestió i atendre als ciutadans", ha opinat.

D'altra banda, ha censurat la mesura de Cort de crear més horts urbans ecosociales en entendre que apostar per aquestes mesures és "malgastar els diners quan el que necessita la ciutat són més polítiques socials".

Coll també ha explicat que en el proper ple municipal del 25 de juliol, Vox instarà a crear una regidoria de família que substitueixi a l'actual de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. Segons ha dit, a Palma existeixen "problemes més greus" com la natalitat o l'habitatge.

A més, el partit exigirà a l'equip de govern municipal que inclogui el castellà en totes les comunicacions oficials de l'Ajuntament en entendre que aquesta llengua està "marginada" pel Consistori. "Certes àrees molt importants de l'Ajuntament estan en mans d'aquells que cerquen imposar la ideologia en lloc de gestionar. Dels quals utilitzen de forma sectària les institucions com a plataforma", ha opinat.

També instaran el Ple a impulsar un pla de xoc per a alguns barris de Palma, especialment alguns com Son Gotleu, Camp Redó o Son Roca, en entendre que durant els últims quatre anys han estat "oblidats".

Coll ha considerat que hi ha un dèficit de 1.500 immobles a Palma i que el projecte per a la construcció d'Habitatges protegits (VPO) a l'antiga presó no resoldrà els problemes d'habitatge.