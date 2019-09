2 de setembre de 2019

Vox registra una iniciativa per establir reduccions fiscals i mesures de suport a la família i a la conciliació

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grup de Vox en el Parlament ha registrat una iniciativa perquè s'aprovi una Llei de suport a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal a Balears, a més d'incentius fiscals per a les empreses que adoptin mesures de conciliació per als seus treballadors.

Segons ha informat el portaveu de la formació a la Cambra autonòmica, Jorge Campos, en una nota de premsa, la proposta és una "llei ambiciosa, amb objectius clars i reals". "Si en alguna cosa no es pot escatimar a l'hora d'invertir els diners públics és en les necessitats socials", ha assenyalat.

La llei té com a objectiu regular mesures de suport "que permetin compatibilitzar els temps de treball remunerat i els de la vida privada", segons assenyala Vox.

A més, la proposta "atén a les característiques extraordinàries de famílies nombroses, monoparentals i en risc d'exclusió social o en situació de vulnerabilitat" amb la finalitat de "fomentar la natalitat i revertir la taxa d'envelliment de la població, facilitar el relleu generacional i evitar la despoblació".

De la mateixa manera, des de Vox asseguren que la llei contempla "incentius fiscals per a les empreses que adoptin mesures de conciliació per als seus treballadors", així com "un règim per a l'ús del permís de maternitat cedit a l'altre progenitor, adopció o acolliment o per la cura de menors, fins als quatre anys, per despeses derivades de la seva atenció en escoles, centres infantils o al domicili familiar".

Finalment, Vox Balears proposa per les famílies amb persones depenents el desenvolupament de "una xarxa de centres de dia i residencials, programes d'estada diürna, unitats de convalescència sociosanitària, programes de respir familiar, teleassistència avançada i servei d'ajuda a domicili" dins de la xarxa de responsabilitat pública, així com programes dirigits a la "formació i descans de la persona cuidadora de dependents".