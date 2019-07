16 de juliol de 2019

Vox titlla de "brindis al sol" la proposta de Cort a Defensa per tenir la propietat de la caserna de Son Busquets

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox Palma, Fulgencio Coll, ha titllat de "brindis al sol" la proposta de l'Ajuntament de Palma al Ministeri de Defensa per tal que traslladi la propietat de la caserna d'artilleria de Son Busquets a una entitat pública o municipal mitjançant una "venda justa".

"És un brindis més al sol rebutjat per Defensa perquè els diners van a Hisenda, avui més necessitada que mai per la gestió de Pedro Sánchez. Hila segueix marejant la perdiu, en quatre anys no ha fet res", ha argumentat Coll.

Així mateix, ha titllat "d'escàndol" el fet que Cort, al seu judici, "porti anys sense ser capaç d'impulsar un projecte d'Habitatges protegits (HPO) a Son Busquets. "És un escàndol que no s'hagin executat aquests habitatges en col·laboració públic-privada en la legislatura anterior, tindríem almenys 831 habitatges de HPO", ha criticat.

Per això, Coll ha recomanat a l'actual equip de govern municipal que "vegin que altres ciutats com Vitòria, que aplica polítiques decidides", ja que "s'han perdut quatre anys en la legislatura anterior i es va pel mateix camí".