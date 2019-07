17 de juliol de 2019

Vox titlla de "victimistes" a Hila i a Noguera per la subhasta dels terrenys de Son Busquets i apunta a una mala gestió

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de VOX Palma, Fulgencio Coll, ha titllat aquest dimecres de "victimistes" al batle de la ciutat, José Hila, i al regidor de Cultura i Benestar de l'Ajuntament, Antoni Noguera, per les seves crítiques al Govern central per treure a subhasta per 45,8 milions d'euros els terrenys de Son Busquets, on Cort tenia prevista la construcció d'Habitatges protegits (VPO).

Segons informa Coll en un comunicat, "MÉS acusa Pedro Sánchez d'afavorir l'especulació. Jo acuso MÉS i també a Hila de no haver fet 1.000 habitatges quan es podrien haver fet". "Són culpables que ara no hi hagi més de 1.000 habitatges nous a Son Busquets. Han impedit que la iniciativa privada construís els habitatges que serien tots de VPO i amb 300 de titularitat pública que podrien oferir-se als més necessitats", ha declarat.

Finalment, el portaveu ha assegurat que, tant Noguera com Hila, "sabien" que els terrenys serien trets a subhasta pel Ministeri de Defensa i els ha acusat de ser "incompetents" en la seva gestió d'habitatges VPO a Palma.