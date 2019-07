8 de juliol de 2019

Xavier Pericay reclama major "flexibilitat i participació" a Cs després d'abandonar la seva Executiva

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fundador i ja exmembre de l'Executiva de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha reclamat aquest dilluns major "flexibilitat i participació" en la presa de decisions de la cúpula del seu partit, després d'anunciar públicament dissabte passat la seva sortida de l'Executiva de la formació encapçalada per Albert Rivera.

L'exportaveu del Comitè Autonòmic de Ciutadans a Balears ha admès, en una entrevista en RNE, recollida per Europa Press, que les decisions dins de la formació es podrien "gestionar d'una altra manera i fer-les molt més participatives".

Sobre el caire presidencialista de Ciudadanos, Pericay ha admès que la formació va néixer "entorn de la figura d'Albert Rivera", però també ha explicat que, a mesura que un partit va creixent i implantant-se en la política nacional, sorgeixen més figures que "tindran coses a dir i que tindran una presència pública", encara que, ha recalcat que "no del nivell d'Albert".

L'exdirigent 'taronja' ha declarat que el seu abandó de l'Executiva ve motivat per no sentir-se "abrigallat" pel partit, després d'"una sèrie de circumstàncies que arrenquen en les primàries de Balears", el març passat. "Durant aquest temps han ocorregut coses en el partit que no m'han agradat i al final m'ha semblat que era millor deixar les coses així, abans que anessin a pitjor", ha afegit.

SABER GESTIONAR LA DISCREPÀNCIA

La seva sortida de la cúpula de Ciudadanos arriba just després de les anunciades també per Toni Roldán i Javier Nart. Pericay ha reconegut que després de conèixer les sortides de tots dos dirigents, Rivera volia "fer canvis en l'Executiva" i, per això, li va escriure per comunicar-li que el seu càrrec "també estava a la seva disposició".

Així mateix, el polític balear ha confirmat que no va estar present en el "desagradable" Comitè Executiu de Ciudadanos, que va motivar els posteriors abandons de Roldán i Nart i les discrepàncies entre Rivera i Garicano entorn de la posició del partit, negativa a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. "Crec que cal saber gestionar la discrepància, encara que jo pugui estar d'acord amb la postura majoritària del partit", ha assenyalat.

Finalment, Pericay ha volgut aclarir que la seva sortida de l'Executiva no ve motivada per la posició negativa de Ciutadans davant la investidura de Sánchez, ja que el seu partit va acudir a les eleccions amb un discurs centrat amb el "no a pactar amb el PSOE de Pedro Sánchez" i, per això, han de "ser coherents".

No obstant això, ha lamentat que això no significa que "la forma de portar aquesta qüestió des del punt de vista comunicatiu i estratègic hagi estat la millor".