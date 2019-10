Mesquida subraya su intención de no hablar de coaliciones durante la campaña sino de "reformas necesarias"

PALMA DE MALLORCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) Baleares al Congreso, Joan Mesquida, ha subrayado este viernes la intención de su formación de no hablar de coaliciones ni de pactos durante la campaña electoral a la que se enfrentan, sino de las medidas concretas que Cs lleva en su programa, que pasan por una serie de reformas en la normativa estatal que afectan a las pensiones o al sistema fiscal, y que según él son "más que necesarias".

"No podemos seguir con un sistema de pensiones bloqueado o con un sistema fiscal que asfixie a los autónomos", ha reivindicado el diputado, quien ha añadido también que las propuestas de su partido incluyen reformas "que no pueden esperar ni un día más". "Nuestro votante es un perfil de persona crítica e informada. No vamos a hablar de sillas en la campaña, sino de reformas útiles", ha manifestado.