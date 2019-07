Entre 4.000 y 7.000 personas de Baleares tiene Hepatitis C y no lo sabe

Asociaciones de pacientes, sociedades médicas y ONGs lanzan la campaña 'Puedes ser tú' para promover el diagnóstico de la Hepatitis C

PALMA DE MALLORCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Mallorquina de Hepatitis C (Amahc) estima que entre 4.000 y 7.000 personas de Baleares desconoce que tiene la enfermedad, para la que actualmente existen tratamientos que permiten curarla en un 95 por ciento de los casos y que, sólo en Baleares, han curado a 3.188 personas desde 2015.

Según explica la presidenta de AMAHC, Susi Buades, los tratamientos contra la enfermedad llevan incorporados en el Servicio de Salud (IB-Salut) desde el año 2015, momento en el que en España se implementó el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C tras la aparición de nuevos antivirales de acción directa.

"No se ha dejado a nadie sin tratar", ha afirmado Buades, quien señala que el médico de digestivos es el profesional sanitario encargado de marcar los 'tempos' para iniciar el tratamiento, que suele durar entre dos y tres meses.

"Te quitas de encima una mochila que llevabas años arrastrando", comenta Buades, quien recuerda que, antes de los tratamientos, el 20 por ciento de la población con Hepatitis C sufría distintos tipos de cáncer o debía someterse a trasplantes hepáticos.

"Mucha gente iba a someterse a un trasplante y, gracias al tratamiento, ha salido de la lista de trasplantes", ha asegurado Buades.

CAMPAÑA 'PUEDES SER TÚ'

La presidenta de AMAHC subraya la importancia de "llegar" a las personas que desconocen que tienen la enfermedad. "Con un simple análisis en el que se pida la prueba de la Hepatitis C, se puede saber si se tiene o no la enfermedad", añade.

Bajo el título 'Puedes ser tú', la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) --de la que es miembro AMAHC--, el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH y la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) han lanzado una campaña para promover el diagnóstico precoz de la Hepatitis C y reducir el estigma de la enfermedad, con motivo del Día Mundial de la Hepatitis C que se celebra el 28 de julio.

La Hepatitis C es una enfermedad infecciosa provocada por el VHC para la que actualmente existen tratamientos que, en España y desde 2015, han curado a más de 125.000 personas. Sin embargo, el objetivo que se fijan entidades y asociaciones de pacientes, médicos y ONGs es conseguir la eliminación de la hepatitis C en España en el año 2030, siguiendo la línea marcada por también por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Si queremos llegar al objetivo, es fundamental la búsqueda activa de pacientes en poblaciones de riesgo, promover el diagnóstico de la población general", ha comentado el presidente de AEEH, Raúl Andrade.

ENFERMEDAD SILENCIOSA

De acuerdo al estudio de Seroprevalenia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar de 2019, se estima que en España hay unas 80.000 personas con infección activa por el virus de la hepatitis C que no lo saben.

"Hay muchas personas que tienen el virus y no lo saben, para ello es fundamental acudir al médico y hacerse la prueba", ha explicado la presidenta de FNETH, Eva Pérez, quien remarca que la Hepatitis C no suele dar sintomatología.

Según explica, el virus de la enfermedad se detectó en 1989, por lo que hasta ese momento no se pusieron en marcha medidas para evitar su transmisión, por lo que instan a acudir al médico ante cualquier sospecha de poder haber tenido contacto con el virus.

La campaña 'Puedes ser tú' apunta algunos factores de riesgo, en especial a los nacidos antes de 1970, haber recibido transfusiones de sangre o plasma antes de 1991, haberse sometido a operaciones quirúrgicas antes de 1986, compartir agujas o jeringuillas, realizarse tatuajes o perforaciones cutáneas en centros sin precauciones de seguridad o mantener relaciones sexuales sin protección son algunas de las situaciones en las que las entidades recomiendan acudir al médico y someterse a la prueba.