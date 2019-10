Armengol: "La violencia no es el camino para nada, pedimos 'seny'"

Armengol señala que "no ayuda mucho" que se ponga pegas a la gestión de Sánchez sin tener toda la información

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha comentado este jueves que considera que el presidente del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, está actuando de forma "adecuada" en relación a la situación que está viviendo Cataluña tras la sentencia del 'procés' y, en relación a si se debería haber citado con políticos catalanes --tal como ha hecho con los líderes del PP, Podemos y Ciudadanos--, ha explicado que "no ayuda mucho" que desde "diferentes voces" se pongan "pegas" a una situación que "no se controla directamente". "No tengo la información de con quién habla Pedro Sánchez o con quién no", ha manifestado la líder socialsita.

En declaraciones a los medios de comunicación, Armengol ha manifestado que su posición es de "responsabilidad máxima" y de "no interferir en una situación muy conflictiva y complicada". Por esto, ha reincidido en su mensaje de realizar un llamamiento "al diálogo, la responsabilidad y el 'seny', que es más necesario que nunca".

Asimismo, Armengol ha manifestado que "la violencia no es el camino, absolutamente, para nada". "La condenamos y pedimos 'seny' y responsabilidad" pues, tal como ha dicho, "son momentos de muchas emociones controvertidas" y, en este sentido, ha remarcado que "los conflictos políticos deben resolverse desde la política".

Al menos 33 personas fueron detenidas y 46 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante los disturbios de este miércoles en Cataluña contra la sentencia del 'procés', según el balance ofrecido por Interior, en la tercera noche consecutiva con incidentes. El grueso de las detenciones se han producido en Barcelona, 12, y Lleida, 11, mientras que cinco personas han sido detenidas en Tarragona, tres en Girona, una en Manresa y otra en Vilanova i la Geltrú.