Campos considera que la dimisión de Contestí se debe a "una conspiración" que "quiere acabar con Vox Baleares"

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox Baleares, Jorge Campos, ha considerado que la dimisión hecha pública este martes de la diputada de Vox Malena Contestí de los cargos de Actua se debe a "una conspiración" por parte de un grupo de personas que "quiere acabar con Vox Baleares y hacerse con el poder del partido en el archipiélago".

En rueda de prensa tras conocerse la dimisión, Campos ha expresado su "sorpresa" por no haber recibido "ningún tipo de comunicación" por parte de la diputada, si bien ha explicado que Vox España ha podido contactar con ella y les ha trasladado su "arrepentimiento, vergüenza y error" por haber tomado dicha decisión "al ceder a presiones".

"PRESIONES POR PARTE DE CLOACAS"

"El arrepentimiento de Malena Contestí se debe a las presiones que ha recibido de lo que podemos denominar como cloacas por parte de algunos miembros de este partido que tienen el único interés de perjudicar a Vox Baleares con fines personales alejados de los principios del partido. Ella ha tomado la decisión fruto de la inexperiencia política", ha explicado Campos.

En este sentido, ha añadido que desde la formación tienen "completamente identificadas" a las personas que "forman parte del complot" pero no ha querido especificar nombres porque el Comité Ejecutivo los dará a conocer "en el momento en el que se formalicen las correspondientes acciones legales".

"QUE SE ME ACUSE DE FINANCIACIÓN IRREGULAR ES UN INSULTO"

Asimismo, el líder de la formación en las Islas ha insistido en que "no se puede tolerar de ninguna manera" la acusación sobre supuestas financiaciones irregulares, ya que, a su juicio, es un "insulto". "Llevo 20 años denunciando los tejemanejes de otros partidos y que se me acuse de financiación irregular es un insulto", ha reprochado.

Por ello ha explicado que el partido ha firmado un préstamo con un particular por valor de 80.000 euros ante notario que "cumple con todas las de la ley" y que "todos los pagos se han hecho mediante facturas según marca la ley y se han cubierto todos los impuestos".

En este sentido, ha argumentado que el préstamo ha permitido pagar "a los proveedores de la campaña electoral" y ha recordado que su financiación en Baleares es 100 por 100 privada.

"No les hemos costado un euro al contribuyente, cumplimos con la Ley de Financiación, así nos financiamos con las cuotas de losafiliados y con las aportaciones de personas a título privado y que no pueden ser superiores a los 50.000 euros", ha explicado.

Campos ha explicado que se ha pagado mediante facturas por los trabajos de campaña, que ha tildado de "esfuerzo titánico", a Malena Contestí, Jorge Campos, Sandra Barceló, Sergio Rodríguez, Idoia Ribas y a la anterior jefa de prensa Patricia Moreno.

"Nos sorprende que la antigua tesorera Nuria Díez denunciara irregularidades. Debe explicar por qué su asesoría contable que cobraba por ello, si ha detectado irregularidades no lo ha denunciado, pues está obligada por ley a hacerlo", ha argumentado.

El líder de Vox Baleares ha añadido que se ha encargado una auditoria de todas las cuentas, si bien, por el momento, no se ha podido finalizar antes por "las trabas de la anterior tesorera".

Cabe recordar que Malena Contestí ha reconocido en declaraciones a Europa Press no sentirse "cómoda" formando parte de Actua, ya que no ha recibido las explicaciones que pedía y desconoce si las acusaciones de financiación irregular son ciertas o no. Así las cosas, ha preferido romper todo vínculo con la formación.

Contestí ha renunciado así al puesto de vicepresidenta de Comunicación de Actúa y ha enviado ya un burofax a la organización pidiendo su baja como afiliada. Sin embargo, continuará con su trabajo como diputada y miembro de Vox en el Congreso, donde es vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad, portavoz en la Comisión de Política Territorial y Función Pública y portavoz adjunta en la de Industria y Turismo.