22 de julio de 2019

Cinema a la fresca 2019 en Palma: calendario, horarios y películas que se emitirán este verano

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 32ª edición del 'Cinema a la fresca' de Palma comenzará este sábado en el Parc de la Mar, con la proyección de 'Coco', e incluirá la emisión de un total de 26 películas.

Así lo han presentado este lunes en rueda de prensa el teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, y el director general de Música y Artes Escénicas, Miquel Àngel Contreras, quienes han destacado que uno de los objetivos del Ayuntamiento de Palma es "descentralizar la oferta cultural" y hacerla llegar a los barrios y pueblos de la ciudad.

Por ello, han anunciado que este verano será la última edición del 'Cinema a la fresca' que tenga lugar en el Parc de la Mar ya que, en próximas ediciones, se celebrará también en "barrios vulnerables" de Palma como Son Gotleu, La Soledad, Camp Redó, Verge de Lluc y Son Roca.

Además, también se instalarán en la zona periurbana de la ciudad como el Pla de San Jordi, el Arenal, Son Ferriol, Son Sardina y Génova. Desde el Consistorio han recalcado que el grueso de las películas se seguirán emitiendo en el Parc de la Mar pero también se proyectarán otras en el resto de la ciudad.

"Nosotros entendemos que la cultura es un elemento imprescindible de inclusión y es por este motivo que el próximo año habrá proyecciones no solo en el Parc de la Mar", ha asegurado Noguera.

En la edición de este año, la número 32, se proyectarán un total de 26 películas, de las que diez han sido escogidas por los ciudadanos a través de una plataforma digital. En total, se proyectarán cuatro películas por semana, divididas en cuatro grupos: familiar, éxitos de temporada, terror y de temática social. Además, seis películas del ciclo serán catalán y otras seis en versión original.

Asimismo, desde el Ayuntamiento quieren rendir un homenaje a la cantante y actriz Doris Day, quien falleció el pasado 13 de mayo, emitiendo la película 'No me mandes flores'('Send Me No Flowews').