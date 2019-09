18 de septiembre de 2019

Cs instará al Govern a explicar sus medidas para mejorar el transporte escolar en Ibiza

IBIZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Maxo Benalal, ha instado este miércoles al Govern a dar explicaciones sobre las medidas que tiene previstas Educación para mejorar el transporte escolar en Ibiza.

Así ha informado Cs este miércoles en una nota de prensa en la que afirman que el servicio de transporte escolar ya era "patético" y la situación se ha agravado en los últimos meses.

Benalal, ha explicado que hay alumnos que no tienen acceso al transporte "por el hecho de residir en zonas próximas a los centros escolares", concretamente, se ha referido a nueve alumnos de Ses Païsses (Sant Antoni) que no pudieron subir a un autocar que se dirigía al instituto Sa Serra al no tener asientos disponibles.

En este sentido, Maxo Benalal ha manifestado que han trasladado propuestas a la Conselleria de Educación "en reiteradas ocasiones", pero desde el Govern "no han ejecutado ninguna mejora".

Así, ha afirmado que es "realmente sonrojante" que haya un Govern que "se despreocupa por sus alumnos hasta el punto de que no les pone los medios necesarios para que acudan a los centros escolares".