26 de julio de 2019

Cs lamenta que Cort rechace su propuesta de atrasar la subida salarial a altos cargos del Ayuntamiento de Palma

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) el en Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha lamentado este viernes la negativa del equipo de gobierno de Cort a la propuesta de la formación naranja relativa a que las subidas salariales a altos cargos del Consistorio fueran efectivas una legislatura después de aprobarse, instando al Gobierno central a modificar la 'Ley de Bases' para hacerlo posible.

Así ha informado el partido en una nota en la que la portavoz del partido naranja explica que la medida pretendía evitar la "decisión antiestética" de aprobar subidas salariales de gobernantes al principio de la legislatura.

"En un ataque de egocentrismo propio de su líder nacional, el señor Pedro Sánchez, el regidor de Hacienda, Adrián García, vio en nuestra propuesta regeneradora un ataque a sus políticas económicas", ha protestado Pomar, quien considera que "regenerar" las políticas "no es nada fácil" debido a las "trabas" impuestas por el "bipartidismo".

"Esta vez ha sido el PSOE que no quería ver desmontado su chiringuito de sueldos y altos cargos, pero no esperábamos que un partido nuevo como Podemos no sea capaz de ver el hartazgo de los ciudadanos", ha insistido Pomar, quien ha avanzado que el partido entregará la propuesta a sus representantes en Madrid.