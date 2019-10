2 de octubre de 2019

Cs Lloseta dice que la subida del precio del agua de riego elevará el consumo de agua potable

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Lloseta ha considerado este miércoles que la subida del precio del agua de riego aprobada por el Ayuntamiento del municipio provocará un incremento en el consumo de agua potable "en un momento en que Mallorca sufre un problema de escasez de este bien tan básico".

En un comunicado, el concejal de Cs en Lloseta, Tolo Moyà, ha explicado que en 2016, entre otras medidas, se activaron las bombas para trasladar el agua de lluvia para riego hacia el 'clot de s'argila' como reservas y evitar que se pierda por el torrente, "pero la empresa concesionaria no hace uso de ellas y se aferra a unos estudios anteriores a 2016, que los peritos municipales han asegurado que son incorrectos, como excusa para subir el precio". Por ello, Cs no comprende "por qué el Ayuntamiento no les obliga a utilizar esas bombas de agua y poder así reducir costes y precio".

Según ha indicado el regidor, en Lloseta hay "mucha agua subterránea, que es la que utilizan los ciudadanos para regar, pero si suben los precios por no querer utilizar las bombas, no será rentable tener los dos tipos de agua y empezará a aumentar el consumo de agua potable".

Finalmente, ha subrayado que el problema que hay actualmente "viene de los anteriores equipos de gobierno", si bien "lo lamentable es que los actuales responsables del Consistorio no se han estudiado debidamente el tema y han decidido aumentar el precio del agua de riego sin conocer todo lo que ello conlleva". "En Ciudadanos apostamos por la bajada de impuestos y tasas con gestión", ha concluido.