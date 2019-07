17 de julio de 2019

Cs pregunta al Govern sobre la eliminación de los barracones de cara al curso 2019-2020

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlament Patricia Guasp ha registrado este miércoles una pregunta dirigida al conseller de Educación, Martí March, sobre su planificación para eliminar los barracones de cara al curso escolar 2019-2020.

En la pregunta parlamentaria se solicita que el Govern conteste por escrito, según ha indicado Cs en una nota de prensa, en la que la diputada asegura que "la verdadera herencia del Govern del 'Pacte' han sido 30 barracones más en las escuelas" de Baleares.

Guasp ha recalcado que el Govern de Armengol heredó 93 barracones "y llegaron a 123 en la legislatura pasada", pese a que se comprometieron a eliminar el 50 por ciento".

"Una vez más el Govern de Francina Armengol no solo no cumple con sus compromisos sino que empeora la situación, una muestra más de que estamos ante un 'Pacte' de retroceso y no de progreso como intentan hacer ver", ha dicho la diputada de Cs Baleares, quien ha denunciado que "no se haya invertido en esta legislatura para mejorar las infraestructuras de las aulas y escuelas".

"El 'Pacte' lo llama 'aulas modulares', cuando en realidad son barracones, módulos de obra sin las condiciones necesarias de seguridad, habitabilidad y climatización", ha criticado.