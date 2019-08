2 de agosto de 2019

El dramaturgo Jaume Miró y la cantante Sílvia Pérez abrirán la temporada del Teatre Principal de Palma

El Teatre Principal de Palma abrirá la temporada 2019-2020 con la lectura dramatizada de la obra 'In ex cloure', de Jaume Miró, y un concierto de Sílvia Pérez con el pianista Marco Mezquida.

Según ha informado el Consell de Mallorca este viernes en una nota de prensa, el montaje 'Iphigenia en Vallecas' y el espectáculo de danza 'Happy Island' completarán la programación del próximo mes de septiembre.

Los días 13 y 14 de septiembre llegará al escenario de la 'Sala Petita' la última obra del dramaturgo Jaume Miró en forma de lectura dramatizada. 'In ex cloure' es una pieza de teatro documental en la que, a partir de unos hechos sucedidos durante la Guerra del 36, se buscan respuestas sobre preguntas que hasta ahora no se han podido plantear.

Mientras que los días 20 y 21 de septiembre se estrenan en la 'Sala Gran', Sílvia Pérez y el pianista menorquín Marco Mezquida. Este dueto, ofrecerá una recopilación de canciones, tanto de los dos autores como de otros compositores.

'Iphigenia en Vallecas' es un proyecto de la actriz María Hervás que también es la autora de la adaptación del original 'Iphigenia in Splott de Gary Owen', "una cruda exploración en el mundo de los 'ninis'". La obra se representará en la 'Sala Petita' los días 26 y 27 de septiembre.

El sábado 28 de septiembre, en la 'Sala Gran', será el turno de la danza contemporánea española con La Ribot, que presentará 'Happy Island', un montaje en colaboración con la compañía 'Dançando com a diferença', que dirige Henrique Amodeo y trabaja con personas discapacitadas.

Las entradas ya se pueden adquirir en la web del Teatre Principal, mientras que el resto de programación se dará a conocer a principios de septiembre.