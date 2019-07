25 de julio de 2019

Ensenyat, sobre la investidura fallida de Sánchez: "Parece que algunos no saben que las mayorías absolutas han acabado"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, en rueda de prensa.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha tildado de "muy mala noticia" que el candidato a la presidencia del Gobierno central, Pedro Sánchez, no haya conseguido el apoyo del Congreso este jueves en la segunda votación de investidura. "Parece que hay gente que no se ha dado cuenta de que las mayorías absolutas han acabado", ha censurado el diputado ecosoberanista.

Ensenyat ha señalado que en las elecciones generales del 28 de abril la ciudadanía "habló muy claro" dando apoyo a una mayoría progresista, por lo que ha puesto en valor la capacidad de diálogo y de acuerdos.

"La política de hoy en día consiste en hablar, dialogar y establecer dinámicas de consensos para llegar a acuerdos de gobierno y de programa, aunque parece que hay gente que todavía se resiste a entenderlo así", ha protestado.

"NOTICIA TERRIBLE"

En clave balear, Ensenyat ha tildado de "noticia terrible" el hecho de que no exista un "Gobierno sólido" en Madrid y se ha referido a la relevancia de los Presupuestos Generales del Estado en la financiación de Baleares.

"De los PGE dependen la financiación a la comunidad, la educación, la sanidad, las prestaciones o las inversiones del convenio ferroviario", ha señalado.