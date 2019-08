12 de agosto de 2019

Facua denuncia a Trivago ante Consumo por "posicionar mejor a los hoteles que más le pagan"

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Dirección General de Consumo de Baleares al comparador de hoteles 'Trivago' por "publicidad engañosa" al justificar que "posiciona mejor a los establecimientos que más le pagan".

Según han criticado en una nota de prensa, "la empresa asegura que compara los precios de numerosas webs, pero en realidad los precios que muestra pueden no coincidir con los que aparecen en las páginas de los establecimientos hoteleros".

En este sentido, Facua ha considerado que, en muchas ocasiones, la empresa "puede provocar que los usuarios contraten ofertas hoteleras más caras que las que aparecen en sus propias webs, al hacerles creer que allí encontrarían los mismos precios".

Además, al ordenar por defecto los resultados de sus búsquedas con el criterio 'Recomendados', "induce a que se contraten más los hoteles que aparecen en las primeras posiciones, los cuales no son necesariamente los mejores y más económicos, ya que el posicionamiento en los resultados de las búsquedas depende de las cantidades que paguen las empresas al comparador".

Asimismo, han matizado que en las propias condiciones generales de Trivago aparece el texto: "No garantizamos que el contenido del proveedor, en particular los precios reflejados, se actualice en tiempo real" y "el precio que muestre un proveedor hotelero podría no corresponderse con el mostrado en nuestra plataforma".

En el apartado de 'Preguntas Frecuentes', además, explican que el algoritmo que se utiliza para realizar el orden "analiza los filtros de búsqueda, como la ubicación y las fechas de estancia, además del precio y el atractivo general de la oferta"."También tenemos en cuenta la compensación que las webs de reserva nos pagan cuando un usuario hace clic en una oferta", detallan.