El Festival de Bellver llega a su tercer concierto este jueves con 'Los tres reales', entre otras composiciones

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tercer concierto del Festival de Bellver de la Orquestra Simfònica llega este jueves a su tercer concierto con la música de 'Los tres reales', de la ópera de K. Weill, la Sinfonía para instrumentos de viento en mi bemol mayor de R. Strauss y las Sinfonías de instrumentos de viento, de Stravinski.

Para esta ocasión, la Simfònica, que estará dirigida por Joan Enric Lluna, contará con la participación del actor Miquel Àngel Torrens, que será el encargado de narrar y trasladar a los espectadores a un ambiente del 'Burlesque' del siglo XX.

Según han informado, el repertorio se convierte en una auténtica exhibición de diversas perspectivas estéticas alrededor, precisamente, de las agrupaciones de viento.

En primer lugar, la Sinfonía en mi b mayor para vientos es una de las composiciones juveniles de Richard Strauss (1864-1949) que ya permite disfrutar de chispas anticipadas de lo que será el tratamiento orquestal de estos instrumentos en sus poemas sinfónicos posteriores.

Por su parte, Stravinski mantiene la personalidad individual de cada instrumento dentro del conjunto, con una concepción del timbre fantástica y absolutamente personal, abonando la pieza con su métrica cambiante que genera un ritmo ágil y dinámico.

Kurt Weill dibuja una atmósfera sonora original y bien diferenciada de las obras anteriores. Una instrumentación que recuerda el teatro, la opereta y los locales de recreo del Berlin de entreguerras.

Los tres artistas comparten un mismo momento histórico que marcará el futuro de Europa y del mundo: la sombra alargada del Tercer Reich y las consecuencias de la revolución rusa planean sobre sus creaciones.

Strauss tuvo que aceptar durante dos años, sin demasiadas alternativas, un cargo del gobierno de Hitler que ensombreció su nombre para siempre. Pero su nuera era judía y su prioridad proteger a su familia. Stravinski y Weill no tuvieron más remedio que exiliarse en Estados Unidos. El primer no volvió nunca más a Rusia, el segundo era judío y no volvió nunca más en Alemania.

Joan Enric Lluna compagina su labor como clarinetista con la dirección de orquesta. En su faceta de director y solista director, Luna se ha puesto al frente de orquestas como la Luzerne Festival Strings, la Manchester Camerata, la Orquesta de la Comunidad Valenciana del Palau de las Artes, entre otras.

Miquel Àngel Torrens es un actor muy ligado a la Simfònica con la que ha colaborado con proyectos como 'Simfojove' y los conciertos de cámara del Año Llompart.

Las entradas se pueden adquirir accediendo mediante la página web de la Orquestra Simfònica y el precio de las entradas son 25 euros (patio); 20 euros (arcos) y 10 euros primer piso (de pie).