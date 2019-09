10 de septiembre de 2019

Guasp critica que el Govern haya "aumentado" los altos cargos y Costa le reprocha el aumento de consellerias en Ibiza

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs), Patricia Guasp, ha criticado este martes que el Govern haya "aumentado" los altos cargos y el personal eventual del Ejecutivo balear y la portavoz del Govern, Pilar Costa, le ha reprochado "el aumento" de consellerias en el Consell Insular de Ibiza, gobernado por los 'populares' con el apoyo de Cs.

Guasp ha hecho estas declaraciones durante su exposición de motivos en el Parlament balear, cuando su formación ha interpelado al Govern para que explicara la "política llevada a cabo por el Govern" respecto al "aumento de personal eventual" de la Administración autonómica durante el primer pleno de la legislatura.

La diputada ha señalado que el Govern "ha aumentado los altos cargos en un 16 por ciento y los asesores y cargos de confianza en un 40 por ciento". "Hemos pasado de 10 consellerias a 11, de 64 altos cargos a 74, y de 50 asesores y cargos de confianza, a 70", ha argumentado la diputada.

Guasp ha subrayado que "el Govern decidió engordar su estructura con más cargos políticos cuando ya conocía de sobra que se habían excedido del techo de gasto en 240 millones de euros y que habría que hacer recortes en los Presupuestos de 2019", por lo que lo cree "una temeridad y una irresponsabilidad".

También la diputada ha querido hacer especial referencia a la nueva secretaría autonómica competente en política lingüística, "que el Partido Socialista le ha entregado al ala más radical de MÉS".

COSTA RESPONDE QUE "ES DEMAGÓGICO" PONER ESTE DEBATE ENCIMA DE LA MESA

Por su parte, Costa ha lamentado que "una pregunta de estas características ya es un tópico en cada inicio de legislatura" y que la política de su equipo se centra en "contar en los mejores profesionales".

"Nuestra selección de personal se fundamenta en la capacidad profesional y experiencia. Tenemos una voluntad de cambio hacia el cambio del gobierno progresista. Todos los cargos cumplen con estos requisitos y se puede comprobar en el portal de transparencia", ha argumentado la portavoz.

"Es fácil y cobarde tirar la piedra y esconder la mano", ha reprochado Costa a Guasp "por no dar nombres concretos". "Si lo compara con las administraciones de otras comunidades somos los que tenemos menos cargos públicos. No puedo compartir su discurso de intento de desprecio al personal eventual. Aunque lo repitan cada 30 segundos no es una realidad", ha puntualizado la portavoz del Ejecutivo balear.

"No hablemos solo de cantidad sino de calidad. Creo que es muy grave y demagógico poner este debate encima de la mesa", ha concluido Costa.