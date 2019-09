9 de septiembre de 2019

El IMAS se entrevistó con el empleado acusado de abusos y decidió apartarlo ya que "los indicios se iban confirmando"

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) mantuvo una entrevista con el trabajador acusado de abusos sexuales a una anciana después de que otra empleada informara de los hechos, y tras esta reunión decidió apartarlo del servicio y abrirle un expediente disciplinario por una falta muy grave, puesto que "los indicios se iban confirmando".

Así lo ha explicado el presidente del IMAS y conseller de Derechos Sociales, Javier de Juan, en una rueda de prensa en la que, por respeto a la investigación judicial, no ha especificado si el trabajador desmintió o admitió los hechos, que tuvieron lugar el pasado 28 de agosto. Según ha indicado De Juan, el IMAS no tiene por el momento constancia de que el trabajador tuviera antecedentes penales -que no son exigibles por ley a los cuidadores de personas mayores- ni que sufra alteraciones psicológicas.

