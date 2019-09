18 de septiembre de 2019

MÉS cree que Sánchez busca "reforzar el sistema bipartidista" con la nueva convocatoria de elecciones

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, busca "reforzar el sistema bipartidista" con la nueva convocatoria de elecciones, para "consolidar el régimen del 78 como si nada hubiera pasado".

Así se ha expresado el diputado de MÉS tras la celebración de la junta de portavoces del Parlament, donde también ha opinado que Sánchez "no ha entendido o no ha querido entender" la nueva coyuntura donde "las mayorías absolutas se han acabado".

De este modo, el portavoz de MÉS ha señalado al presidente del Gobierno como el principal responsable de esta situación, por "no haber sido capaz de aprobar un presupuesto" primero, y por no haber sabido llegar a un acuerdo "progresista" después. "Si no han llegado a un acuerdo es porque no han querido" ha sentenciado.

Ensenyat ha recordado que el hecho de no llegar a un acuerdo de investidura en España afectará a Baleares, además de la demora de los 177 millones de euros pendientes de la financiación autonómica de 2018, en temas como "el régimen fiscal, la financiación de la Comunidad y todo lo que eso conlleva". Así, ha declarado que "hace cinco meses que existe un gobierno en funciones, pero los ciudadanos no están en funciones".

Por su parte, el portavoz de MÉS per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha coincidido en señalar a Sánchez como el principal responsable de la convocatoria de unas nuevas elecciones. En este sentido, Castells ha informado que su formación llevará una PNL al próximo pleno para pedir "la reprobación" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para manifestar "la incompetencia de este Gobierno que ha tenido la política del Estado parada".