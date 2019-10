MÉS dice que Cs quiere "crear conflicto" con la PNL que insta al Govern a dejar de subvencionar entidades "separatistas"

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament de Baleares, Miquel Ensenyat, ha criticado este lunes la Proposición no de Ley (PNL) que defenderá, en el pleno de este martes, el grupo parlamentario de Ciudadanos y que instará al Govern a "dejar de subvencionar" a entidades o asociaciones de apoyo al separatismo y de propaganda independentista, por "querer crear un conflicto donde no lo hay".

Así se ha manifestado Ensenyat en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlament, donde ha recordado también que recientemente se han cumplido seis años desde las manifestaciones en Palma de Mallorca en contra del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL)que quiso llevar a cabo el Govern de Bauzá.

En este sentido, ha recordado que las lenguas "son una herramienta para entenderse y no para crear conflictos", a la vez que ha argumentado que, actualmente, existe un consenso entorno al modelo lingüístico de Baleares.

Finalmente, tras recordar el título íntegro de la iniciativa parlamentaria de Ciudadanos, Ensenyat ha declarado que "menos mal que dicen que son de centro" y ha añadiendo que "si fuesen de extrema derecha" no sabe como se habría titulado la PNL. Finalmente, el portavoz de MÉS ha hecho un "llamamiento" al consenso entorno a un tema donde "no debería haber ningún problema".