23 de julio de 2019

MÉS per Menorca, PSOE y Unidas Podemos llegan a un acuerdo de gobierno tras su primera crisis

MENORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca, PSOE y Unidas Podemos han llegado este martes a un acuerdo para poner fin a la primera crisis del equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca, motivada por el desacuerdo de la formación menorquinista en relación a que la presidencia del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca y la Agencia Menorca Reserva de Bisofera recayera sobre la presidenta, la socialista Susana Mora, y no sobre la consellera de Medio Ambiente de MÉS per Menorca, Maite Salord.

La comisión negociadora del pacto se ha reunido este martes en Es Mercadal y el encuentro se ha prolongado durante casi cuatro horas. Está previsto que las tres formaciones publiquen en las próximas horas un comunicado conjunto para explicar los términos del acuerdo.

La crisis se desató este lunes durante el pleno extraordinario en el que aprobó el organigrama de la institución insular. La portavoz de MÉS per Menorca, Maite Salord, votó en contra y amenazó con la posibilidad de que su partido abandonara el tripartito al "no sentirse parte del gobierno".

"Entendemos que hay una cuestión de fondo organizativa que no es la correcta, pero también hay una cuestión de formas: si se pensaba cambiar radicalmente el funcionamiento de la Conselleria de Medio Ambiente se tendría que haber hablado y que no nos cogiera por sorpresa", manifestó la vicepresidenta única durante la sesión.