Montserrat Boix: "Hay una agenda feminista en la calle que partidos e instituciones no siempre entienden"

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista y licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat de Barcelona, Montserrat Boix, ha considerado este martes que, "tal y como se ha demostrado en los ochos de marzo" --Día Internacional de la Mujer--, "hay una agenda feminista en la calle que partidos políticos y espacios institucionales no siempre entienden".

Así lo ha manifestado Boix en declaraciones a los medios antes la conferencia inaugural, 'Feminismo social y feminismo académico: alianzas y retos para avanzar en la agenda comuna', de la veintena edición de la Universidad de Verano de Estudios de Género (UEEG) y en las que ha añadido que "no sirve de nada que haya mucha gente en las calles reivindicando el feminismo si después no se traduce en políticas concretas". "Habría que escuchar más a las calles", ha añadido.

"Hemos conseguido, por ejemplo, el concepto de violencia de género en parejas y ex parejas con la Ley de 2004 pero, por otro lado, hay un marco de la violencia contra las mujeres en acoso sexual, del convenio de Estambul a Europa, que en el Estado aún no se ha puesto en marcha. Necesitamos medidas concretas y pasos hacia delante que aún no se han dado", ha explicado.

"EN LAS REDACCIONES HAY QUE SER ACTIVISTA FEMINISTA"

Boix ha considerado que "no hay muchos espacios de escucha", en los que se de respuesta a la agenda feminista de la calle, y ha matizado que es una cuestión de "justicia institucional" pero también "de los medios de comunicación, a la hora de esclarecer la realidad".

En este sentido, durante la conferencia ha declarado que, a su juicio, las informaciones llegan "muy sesgadas", por lo que "ya no es necesario ser solo feminista, sino también activista y reivindicar que se apliquen ciertas medidas". "Hay que tener líneas rojas también", ha añadido.

Asimismo, ha realzado que es "muy importante" la labor de las universidades para "conceptualizar", es decir, formar y enseñar el concepto del feminismo. "Para ser feminista, evidentemente que hay que empezar siendo activista, pero hay que leer, hay mucho ruido y estudiamos poco", ha explicado.

Por otro lado, ha criticado que hay partidos en España que "directamente plantean los derechos de las mujeres de forma involucionista", un hecho que es "preocupante" y, en este sentido, ha alertado de que "no pueden provocar que se repiensen conceptos que han costado tanta lucha".

"La defensa tiene que ser de todos los partidos, es preocupante el hecho de que la ultraderecha participe en las instituciones y se les permita polarizar con cuestiones a elementos básicos de los derechos humanos y de las mujeres. Haría una llamada a todos los partidos a que recuerden que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Es impensable una involución", ha argumentado.

UNIVERSIDAD DE VERANO DE GÉNERO

La consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, que también ha participado durante la inauguración de la UEEG ha sostenido que es un "placer y una esperanza" que se pueda llevar a cabo por otro año dicha actividad y ha destacado que el hecho de que se hayan agotado las entradas demuestra que "el feminismo está en primera línea en todos los ámbitos".

Asimismo, ha considerado que, en estos momentos, "la transformación es indudable" y que en la agenda política "la igualdad ha pasado a ser agenda en la mayoría de gobiernos". "Estamos aquí para transmitir positivismo", ha concluido Costa.

Según ha explicado en declaraciones a los medios la vicedirectora de la UEEG y profesora de la UIB, Victoria Ferrer, desde 1997 --cuando empezó la UEGG-- hasta la actualidad ha habido "una evolución feminista", ya que en esa época "nadie había escuchado hablar de feminismo ni de la idea de poder incluirlo como asignatura en la Universidad".

"Hoy en día, sin embargo, la gente que viene a las jornadas ya sabe qué es y sabe también que hay asignaturas sobre ellos pero participan para saber más, no como un primer contacto. Ha cambiado mucho la situación, aunque muchos de los temas que se trataban aún son de actualidad como la violencia contra las mujeres y la discriminación en el ámbito laboral", ha explicado Ferrer.

Por otro lado, Ferrer ha hecho referencia a la conferencia 'Una análisis feminista del sistema penal, veinte años después' que impartirá la catedrática en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Elena Larrauri, y ha recordado que Larrauri vino en la primera edición, "cuando se planteaba como tenían que adaptarse y ajustar las leyes de carácter general para tratar los problemas de las mujeres".

"En estos momentos estamos hablando de una nueva generación de problemáticas y de cuestiones, ahora se trata de incluir la perspectiva de género a las sentencias judiciales y a la propia forma de la justicia, que haya nuevas formas y sea una justicia restaurativa", ha explicado.

Asimismo, a lo largo de las diferentes sesiones, que se extenderán hasta el viernes, intervendrán, entre otros, el catedrático del Departamento de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, Jesús López Megías, que impartirá la conferencia 'Feminismo e investigación psicosocial: un trayecto de ida y vuelta'.

En el marco de la UEEG, los participantes también podrán participar en los diferentes talleres que se han organizado como, por ejemplo, el 'Abordaje de las violencias sexuales desde una perspectiva feminista', los 'Antirumores sexistas' y 'Medio ambiente, salud y género'.