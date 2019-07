4 de julio de 2019

La oposición critica que el primer paso de Cort sea una subida salarial y Jarabo defiende que el aumento es "razonable"

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP, Cs y Vox han cuestionado este jueves, por razones estéticas, la subida salarial de los cargos municipales del Ayuntamiento de Palma, ya que consideran que no es adecuado que sea la primera decisión del primer pleno del Ayuntamiento.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Alberto Jarabo, ha contestado a estas críticas defendiendo que el aumento de las retribuciones es "más que razonable" y que está ajustado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Durante el pleno de este jueves, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha explicado que consideran que la subida del 2,5 por ciento a los altos cargos tiene "lógica", pero que la del 6,5 por ciento para directores, directores generales y asesores "no la tiene".

Coll ha sugerido que la subida se pudo haber aprobado en la legislatura anterior y que no se hizo "por condicionamientos electoralistas". "Estéticamente no es bonito que en el primer pleno extraordinario entre una subida salarial", ha argumentado.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz 'popular', Mercedes Celeste. "Consideramos que no es el momento de hacer esta subida", ha dicho. Por su parte, la portavoz de Cs, Eva Pomar, también ha criticado que la subida de las retribuciones sea la primera decisión del nuevo gobierno municipal.

En declaraciones a los medios, el portavoz del equipo de gobierno, Alberto Jarabo, ha respondido a estas críticas asegurando que el incremento es "más que razonable" y considera que los partidos de la oposición así lo entienden. Además, ha comparado el incremento en Palma con los de otros Ayuntamientos, entre los que ha citado el de Valdemoro (Madrid), donde se ha aprobado un incremento del 33 por ciento para el alcalde, de Ciudadanos.

Además, en el pleno, Jarabo ha manifestado que "estéticamente es mucho peor" que haya miembros de Vox "que están cobrando dos cargos". El regidor de Vox Sergio Rodríguez ha salido al paso de estas palabras para negar estas acusaciones.

"Por alusiones quiero aclarar que cobro un solo sueldo. Lo otro, que son las dietas por la asistencia a los plenos de Palma, lo dono íntegramente. Lo que algunos miembros de Vox tenemos es dos trabajos y un solo sueldo", ha dicho.

AUMENTO DE CARGOS

PP y Cs también se han opuesto al aumento de cargos en el organigrama municipal. Celeste (PP) ha denunciado que incrementar el número de altos cargos "saldrá más caro al ciudadano, pero no garantiza mejor gestión de los recursos". "Más cantidad de políticos al mando no implica más calidad de los servicios al ciudadano si no hay un cambio claro de dirección", ha razonado.

Igualmente, Eva Pomar, ha asegurado que el Ayuntamiento "está colocando a altos cargos sin experiencia de gestión en sus áreas". "Poner más gente en los despachos no significa mejorar los servicios de la administración; mejorarían más con operarios de limpieza, policías y bomberos en las calles", ha defendido la portavoz de Cs.

El portavoz del equipo de gobierno ha contestado que el aumento de cargos persigue "ofrecer mejor servicio público a los ciudadanos" y que eso implica "recontratar funcionariado". Jarabo ha reprochado al PP su "intento de desmantelar" el consistorio, y ha recalcado que en la pasada legislatura se contrataron más de 200 funcionarios y que pretenden recuperar policía de barrio y bomberos.

Además, en referencia a las palabras de Pomar, Jarabo ha pedido no "cuestionar a las personas que trabajan en este Ayuntamiento, que no están sentadas delante de un ordenador sino pendientes de mejorar los servicios para los ciudadanos".

Pese al voto en contra de la oposición, la propuesta ha salido adelante.

LA OPOSICIÓN PIDE VOTO EN LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO

Asimismo, la oposición ha pedido tener voto, y no solamente derecho a asistencia, en la comisión de centro histórico. PP y Cs han remarcado que representan a una parte importante de la población de Palma. Pomar, además, ha dicho que quieren "vigilar" un posible uso ideológico del patrimonio histórico.

Celeste, por su parte, ha dicho que aunque no son técnicos, votarán "con sentido común" habiendo escuchado la opinión de los técnicos. "No podemos estar unos políticos sí y los otros no", ha incidido.

La propuesta ha sido rechazada. La regidora de Modelo de Ciudad y Vivienda Digna, Neus Truyol, ha señalado que se trata de una comisión técnica y que los regidores de la izquierda que asisten lo hacen "como cargos del gobierno municipal". "Aquí no hay ningún representante de ningún partido que tenga voto", ha zanjado Truyol.