23 de agosto de 2019

Palma Beach califica la temporada turística de "más descafeinada" que la del año pasado y con menos ventas

PALMA DE MALLORCA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Palma Beach, una iniciativa liderada por empresarios hoteleros y de la oferta turística especializada a la que pertenecen actualmente unos 50 establecimientos de Playa de Palma, han calificado este viernes la temporada turística de "más descafeinada" que la del año pasado, ya que ha registrado menos ventas en julio y agosto.

Según un comunicado enviado por Palma Beach a los medios, "la valoración general de los afiliados sobre la temporada es positiva" ya que se nota "una mejora del tipo de turismo" que visita la zona.

Asimismo, afirman que el cambio de modelo turístico en la Playa de Palma es "incesante" y auguran que las empresas que no apuestan por la excelencia "no tienen ninguna opción en esta playa y por lo tanto morirán por el camino". En este sentido, ha afirmado que desde el colectivo están notando un cambio de actitud y una mayor predisposición por parte de los empresarios de la zona.

Para el CEO de la entidad, Juan Miguel Ferrer, en cuanto a seguridad ciudadana se refiere, "hay menos incivismo pero queda mucho por hacer". "Somos conscientes de que las fuerzas de seguridad han aumentado sus esfuerzos sin embargo debemos seguir trabajando para lograr erradicar la inseguridad y los actos vandálicos que siguen produciéndose en la zona", ha manifestado.

Según la entidad, la seguridad no será posible si no hay un cambio de legislación y una mayor contundencia en el cumplimiento de las condenas. "No es normal que una persona que ha delinquido 40 veces siga en la calle", han afirmado.

Desde Palma Beach apuestan por reinvertir el 50 por ciento de la recaudación procedente del Impuesto Turístico directamente en Playa de Palma. "Si nosotros lo recaudamos, lo justo es que nosotros nos lo gastemos en mejorar uno de los barrios más importantes, en cuanto a facturación se refiere, de toda Mallorca", han reivindicado desde el colectivo.