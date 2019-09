Pimem, en contra de ofrecer subvenciones a los afectados por la quiebra de Thomas Cook

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) se ha mostrado este miércoles en contra de ofrecer subvenciones a los afectados por la quiebra del touroperador británico Thomas Cook.

En un comunicado, la patronal ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que Gobiernos central y autonómicos pacten una línea de subvenciones destinada a los hoteleros y ha opinado que la "interferencia" de la administración en la economía de entidades privadas "puede sentar un precedente grave" en la economía balear que se puede "arrastrar durante mucho tiempo".

Pimem ha admitido que la situación es delicada y que la quiebra "ha producido un terremoto en el sector", si bien ha añadido con propuestas como las subvenciones no se "miden adecuadamente los efectos que puede tener y tiene la quiebra".

En este sentido, han destacado que las consecuencias de la quiebra no sólo afectan al sector turístico, sino que también pueden afectar a otros como la restauración, el transporte o el comercio. "Una línea de subvenciones o subsidios no resolverá un problema que parece que aún no ha finalizado", han hecho hincapié antes de insistir en que "utilizar dinero público puede ahondar más en el problema".

Finalmente, han propuesto a la administración que "cree un marco empresarial sostenible y rentable para que las empresas puedan crecer adecuadamente y se creen nuevas empresas, evitando la formación de grandes conglomerados empresariales que generan gran impacto social y económico en caso de quiebra como ha sido el caso de Thomas Cook".