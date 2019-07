12 de julio de 2019

El PP exige la comparecencia urgente de Santiago para explicar el cierre de las habitaciones del albergue La Victoria

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este viernes la petición de comparecencia de la actual consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, para que explique en el Parlament el proceso del cierre de las habitaciones del albergue de La Victoria, en Alcudia.

Los 'populares' también han registrado la petición de una copia del expediente completo sobre el estado del edificio del albergue, incluido el informe arquitectónico del pasado mes de abril.

En concreto, en la petición, se solicita a la Diputación Permanente del Parlament, órgano competente en periodos extraordinarios, que autorice la "comparecencia inmediata" de la consellera para dar todas las explicaciones necesarias sobre este cierre que "afecta a más de 1.500 jóvenes, que han tenido que ser realojados para esta temporada estival".

El PP ha registrado también una serie de preguntas sobre cuál ha sido la causa que ha motivado que no se haya realizado ninguna actuación en las instalaciones hasta después de las elecciones, "a pesar de tener un informe desde el mes de abril; por qué se realizó la convocatoria de reservas para este año; a cuántos niños afecta, qué alternativas se le ha dado a las familias y si los trabajadores y usuarios del albergue han corrido peligro en algún momento".

En este sentido, el portavoz adjunto del partido, Toni Costa, ha afirmado este viernes en el programa 'Els Dematins' de IB3 que, si bien el PP está de acuerdo con la decisión de cerrar el albergue por prudencia y seguridad, "no se entiende la falta de previsión de Govern".

Según ha dicho, no se entiende que, "teniendo desde el mes de abril, un informe de la Dirección General de Arquitectura que aconsejaba clausurar las instalaciones, no se haya cerrado el albergue hasta ahora ni se haya iniciado el proceso para licitar las obras pertinentes".

Finalmente, el diputado 'popular' ha preguntado "por qué no se ha hecho nada hasta la fecha" y, si la decisión de no cerrar el albergue cuando se recibió el informe técnico en abril, puede haber estado relacionada con la celebración de elecciones autonómicas. "Cuando conozcamos el contenido del informe sabremos si se debía haber cerrado el centro al día siguiente de recibir la información y no se hizo", ha concluido Costa.