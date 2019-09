El PP insta el Govern a crear un xec escolar per a famílies amb rendes conjuntes per davall dels 48.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Portaveu del PP en el Parlament de Balears, Biel Company, ha registrat aquest dimecres una iniciativa parlamentària en la qual instarà el Govern de Balears a crear un xec escolar de 150 euros per alumne per a les famílies amb una renda conjunta per sota dels 48.000 euros o per sota dels 30.000 euros en el cas de rendes individuals.

Així ha informat Biel Company en una roda de premsa en la qual ha afegit que aquesta mesura podria suposar un cost de 12 milions d'euros en el total del territori balear. El líder dels 'populars' ha criticat que les ajudes actuals del Govern "únicament beneficien a les rendes molt baixes" d'entre 10.000 i 12.000 euros.

Company ha afegit que el Govern afirma que "ajuda les famílies" amb les subvencions actuals, però ha considerat que "una família que té uns ingressos de 12.000 euros no pot comprar cap llibre". A més, ha detallat que aquest xec de 150 euros està destinat a "comprar llibres i també material didàctic".

POLÍTICA NACIONAL

D'altra banda, en ser preguntat pels mitjans de comunicació respecte a la situació del Govern d'Espanya en funcions i a les negociacions per a la formació d'un nou Executiu, el líder del PP ha considerat que "el PSOE no té un projecte per a Espanya" sinó que "té un projecte per a Sánchez".

Així, el diputat del PP en el Parlament balear ha opinat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "té un projecte personalista a costa que Espanya estigui pitjor si fa falta".

En aquest sentit Biel Company ha conclòs que "Sánchez pot decidir qualsevol cosa depenent del que li pugui interessar a ell", afegint que "és una llàstima que no s'estigui pensant amb Espanya".