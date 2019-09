15 de septiembre de 2019

El PP quiere que el Consell de Menorca se implique en la dotación permanente de la UME

MENORCA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca pretende que el Consell Insular de Menorca se implique en que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tenga una dotación humana y técnica de forma permanente en la isla, en condiciones similares a las que tiene en Mallorca e Ibiza.

La portavoz del Grupo Popular, Misericordia Sugranyes, ha indicado este domingo que Menorca "no debe ser menos que las otras islas". "No tiene sentido que la isla con más dificultades de comunicación con la Península no tenga ni maquinaria ni personal de forma permanente para hacer frente a cualquier necesidad", ha añadido.

Los populares han apuntado que la UME dispone en Ibiza de una flota de seis vehículos terrestres de forma permanente, así como personal que trabaja durante todo el año en el mantenimiento de dichos vehículos y en tener preparado el terreno para que la intervención del contingente enviado en helicóptero desde el cuartel de Bétera (Valencia) sea más rápida y efectiva.

Asimismo, han indicado que la UME dispone en Mallorca del doble de dotación que en Ibiza.

"Menorca solo tiene un pequeño almacén con material", han señalado los 'populares', quienes han remarcado que el cuartel de San Isidro es ideal para los camiones y la dotación permanente. "Lo tenemos muy fácil, ya que no necesitamos inversión para que la UME tenga una presencia similar a la que tiene en el resto de las islas", han subrayado.

El conseller del Grupo Popular, Adolfo Vilafranca, ha presentado una propuesta de acuerdo que se debatirá en el Pleno del día 23 de septiembre. "Queremos forzar al gobierno del Consell a implicarse activamente para que la UME tenga presencia permanente en Menorca", ha explicado.