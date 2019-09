El PP ve "inaudito" que Ruiz "no reclame al Estado los 400.000 euros que adeuda al Ayuntamiento"

IBIZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Ibiza ha considerado este lunes "inaudito" que el alcalde Rafa Ruiz sea "incapaz de plantar cara a Montero y reclamar que pague los 400.000 euros que debe al Ayuntamiento en concepto de actualización de entregas a cuenta de 2019", aunque después reclame una reforma de la financiación local.

Según el PP, en una asamblea de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, Ruiz también ha reclamado la flexibilización de las reglas de estabilidad presupuestaria, "cuando lo primero que debería estar haciendo Ruiz en materia de financiación municipal es reclamar a Montero estos 400.000 euros".

"De los presupuestos municipales, de los pagos de las entregas a cuenta al Ayuntamiento de Ibiza publicados por el Ministerio de Hacienda y de la incapacidad de Sánchez para aprobar presupuestos, se desprende que el Estado está realizando entregas a cuenta por valor de 11.170.000 euros y, sin embargo, los ingresos presupuestados por este concepto ascienden a 11.505.000 euros", ha añadido el portavoz José Vicente Marí Bosó.

Marí Bosó ha destacado que "fruto de las arbitrariedades de Montero, no se han actualizado las entregas a cuenta de la participación en ingresos del Estado para 2019, lo que supone un agujero en los ingresos municipales de aproximadamente 400.000 euros".

Asimismo, ha considerado que "Ruiz debería hacer su trabajo ya que de los 32 puestos de trabajo de la oferta municipal de empleo 2018, un año después sólo ha iniciado la contratación de uno".

"La excusa favorita de Ruiz durante estos últimos años ha sido que la Ley Montoro no le dejaba contratar personal", ha añadido el PP, criticando que las razones de Ruiz para no hacer su trabajo "no eran más que excusas" y mucho teme el PP "que en materia de personal, el problema es que no sabe lo que se pesca".