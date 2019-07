12 de julio de 2019

Los precios en Baleares acumulan un aumento del 0,7% en los seis primeros meses del año

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Baleares acumula un aumento del 0,7% en los seis primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2018, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a junio del año pasado y al mes anterior, los precios se mantienen estables (0,0%). A nivel estatal, sin embargo, el IPC bajó un 0,1% en junio en relación a mayo y recortó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,4%, su nivel más bajo en casi tres años.

En Baleares, en términos interanuales, los precios que más han subido en junio son los de los hoteles, cafés y restaurantes (2,8%) y el de la medicina (1,3%). En cambio, los precios que más han bajado son los del transporte (-1,8%) y la vivienda (-1,4%)

En lo que va de año bajan los precios del vestido y calzado (-2,4%), vivienda (-3,5%) y ocio y cultura (-0,3%). Los que más se han encarecido son los de hoteles, cafés y restaurantes (5,8%).

A nivel general en el conjunto de España, Estadística atribuye el descenso de la tasa interanual del IPC de junio a la bajada de los precios de las gasolinas, la electricidad y los combustibles líquidos.

La tasa interanual de junio es la trigésimo cuarta tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 0,4% superiores a los de hace un año.

Con el dato de junio, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en mayo bajara siete décimas de golpe. Con las cuatro décimas en las que ha retrocedido en junio, se acumula un recorte de 1,1 puntos en solo dos meses.

Sin embargo, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, avanzó dos décimas en junio, hasta el 0,9%, con lo que se sitúa cinco décimas por encima del IPC general. El INE destaca que la inflación subyacente no superaba al IPC general desde enero de 2018.

En el sexto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 0,6%, tres décimas menos que en mayo.