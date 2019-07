9 de julio de 2019

Santiago pide al Gobierno más "flexibilidad" territorial para aplicar medidas contra la pobreza

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha reclamado este martes al Gobierno central mayor "flexibilidad" de los territorios para aplicar las medidas más adecuadas en función de los problemas origen de la pobreza, según ha informado la Conselleria.

"En Baleares, uno de los principales problemas de la pobreza es el acceso a la vivienda, algo que no ocurre en otras comunidades no en las que, por ejemplo, sí lo es el alto índice de paro", ha explicado Santiago durante una intervención en el seminario 'El pilar europeo de derechos sociales', organizado este martes por la Red para la Inclusión Social (EAPN - Baleares).

Así, Santiago ha sostenido que parte del desarrollo de derechos sociales en el Estado pasa por las autonomías, por lo que ha aprovechado la presencia del director general de Servicios a las Familias y la Infancia del Gobierno, Ángel Parreño, para pedir una mejora de la financiación en Baleares desde el Estado.

MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO

"La lucha contra la pobreza no es sólo dar una ayuda económica sino que es educación, sanidad o un puesto de trabajo", ha manifestado Santiago, quien ha explicado que "no es lo mismo" 380 euros de pensiones no contributivas en Granada que en Baleares.

"En Baleares hemos tenido que complementar las pensiones no contributivas con 108 euros mensuales mediante la renta social, el apoyo al territorio es fundamental", ha defendido la titular de Asuntos Sociales y Deportes del Govern.

"La pobreza no es una carrera que empieza y acaba, sino que siempre se manifiesta y hay que implantar procesos de lucha transversal desde el territorio y con la financiación que corresponde desde el Gobierno del Estado", ha resuelto.