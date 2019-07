18 de julio de 2019

Solo el 4% de las empresas de Baleares tiene ámbito de actuación global, según Iberinform

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Solo el cuatro por ciento de las empresas del archipiélago balear vende sus productos y servicios en el mercado global, según un estudio de Iberinform, que ha realizado cerca de 470.000 entrevistas personalizadas a empresas españolas.

Según ha informado la entidad, la media española se sitúa entorno al ocho por ciento, algo que es "similar" a los datos registrado en 2018, pero que suponen un "retroceso frente al 11 por ciento de empresas españolas que pensaban globalmente en 2017".

Por territorios, ese porcentaje prácticamente se duplica en La Rioja (15 por ciento) y Navarra (14 por ciento) y registra sus tasas más bajas en Canarias (2 por ciento), junto a los de Baleares.

"Las comunidades más cercanas a la frontera francesa o al Mediterráneo presentan un tejido empresarial más abierto y porcentajes más elevados de empresas que consideran que su mercado es global", según Iberinform.

La composición sectorial también es relevante. En ese sentido, las empresas industriales (17 por ciento) y logísticas (12 por ciento) piensan más en global frente a las de servicios (6 por ciento) y construcción (2 por ciento), que trabajan más pegadas al terreno, según el estudio.

Uno de los enfoques más reveladores del estudio se refiere al mercado doméstico, que generalmente se sobreentiende como la totalidad del Estado. En realidad, sólo el 27 por ciento de las empresas responde a este patrón. El 65 por ciento no hace prospección comercial fuera de su Comunidad Autónoma, el 60 por ciento no sale de su provincia y un 32 por ciento no vende fuera de su municipio, nueve puntos más que en 2017.

Este porcentaje de empresas locales se dispara en los territorios más insulares como Melilla y Ceuta, Canarias o Baleares. Por sectores, las empresas de servicios y agrícolas son las más locales frente a las logísticas e industriales.