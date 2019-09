6 de septiembre de 2019

Unidas Podemos demana al Congrés 480 milions d'euros per al conveni ferroviari de Balears fins el 2023

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grup d'Unidas Podemos al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei (PNL) amb la qual demana modificar l'actual conveni ferroviari entre el Ministeri de Foment i Balears per dotar-lo amb 480 milions d'euros fins el 2023.

Així ho ha anunciat EUIB en una nota de premsa. Segons el partit, es tracta d'una iniciativa elaborada per Esquerra Unida de Balears (EUIB) i subscrita per Podemos. La iniciativa la signen les diputades d'Unidas Podemos per Balears, Lucía Muñoz i Antonia Jover, i els diputats Alberto Garzón i Roser Maestro (Esquerra Unida).

En la nota de premsa, EUIB ha indicat que el conveni signat durant l'última legislatura pel Govern d'Armengol -que es va pactar amb 100 milions- "era millor del que hi havia" perquè el conveni era "inexistent", però han decidit presentar aquesta proposta "per millorar l'actual infrafinançament".

Amb la PNL demanen que entre 2019 i 2023, Balears rebi 480 milions d'euros de caràcter finalista per millorar i estendre la xarxa ferroviària, i així "apostar per un transport col·lectiu ràpid, eficient i puntual que permeti visualitzar un model de mobilitat alternatiu".

El coordinador d'EUIB, Juanjo Martínez, ha manifestat que la mobilitat verda és una "prioritat" de la formació, i ha considerat "indispensable fer apostes fermes i decidides cap a aquest horitzó". "Ja n'hi ha prou de 'postureig' polític amb inversions insuficients que no permeten ni mantenir l'actual servei a Serveis Ferroviaris de Mallorca", ha criticat.

Per la seva banda, la diputada de Podemos Lucía Muñoz ha alertat de la saturació de vehicles" a Balears i ha subratllat que "la gent no pot dependre del cotxe".