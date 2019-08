10 de agosto de 2019

Vidal aboga por "romper las imágenes sesgadas" de Baleares y "poner en agenda" los problemas de la insularidad

Reivindica "los derechos y libertades" frente una "involución" en el Estado que "podría ir a peor"

Critica que "hay una tendencia a recurrir todas las leyes que vienen de determinadas comunidades por hechos políticos y no por el contenido"

Pide que Sánchez e Iglesias "se dejen de debates infantiles" y lleguen a un acuerdo

PALMA DE MALLORCA, X (EUROPA PRESS)

El senador autonómico Vicenç Vidal ha abogado por "romper las imágenes sesgadas" que, a su juicio, existen de Baleares derivadas de las "cifras económicas del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita o del turismo" y, en su lugar, "poner en agenda" los problemas de insularidad que sufre el archipiélago.

En una entrevista concedida a Europa Press, Vidal ha reivindicado la necesidad de mostrar "la realidad" de las Islas y "los muchos retos que tiene por afrontar". "La gente es consciente de que Extremadura está muy mal conectada con Madrid o que los gallegos y los vascos necesitan una reconexión de Ave, pero no son tan conscientes de las dificultades para acceder a una vivienda en Baleares o del descuento aéreo", ha explicado.

En este sentido, también ha criticado que los discursos del debate de investidura del socialista Pedro Sánchez de los diferentes partidos "fueron decepcionantes", ya que "no se citó en ningún momento a Baleares", excepto en la intervención del líder del de Cs, Albert Rivera, quien "criticó MÉS per Mallorca por haber formado Govern de izquierdas en Baleares".

VIDAL DEFENDERÁ BALEARES "SIN TENER QUE DEBERSE A UNAS SIGLAS"

Vidal ha asegurado que permitirá que Baleares "tenga voz propia" y, además, ha destacado la particularidad de poder defenderla "sin tener que obedecer a una disciplina de grupo y deberse a unas siglas". Es decir, ha realzado la importancia de no tener ningún vínculo con un partido estatal.

"El cargo de senador nos da la posibilidad de tener una voz libre en Madrid e interpelar directamente al Gobierno y avanzar en los muchos retos que tienen que afrontar Baleares y que, desgraciadamente, no pueden decidirse desde el archipiélago por la falta de autonomía que tenemos", ha explicado Vidal.

En este sentido, Vidal ha declarado que su trabajo en la Cámara alta estará regido por diferentes líneas y ha destacado que "una de las clásicas" será la financiación. "Si queremos unos servicios públicos como tocan, tenemos que incidir en el Régimen Especial para Baleares (REB) y en un nuevo modelo de financiación".

Asimismo, en la defensa del archipiélago, Vidal ha sostenido que "se está trabajando en multitud de temas" para proponerle al Gobierno como, por ejemplo, sobre el cuartel de Son Busquets han preguntado "cuántas propiedades tiene el Ejecutivo central en las Islas y cuáles estaría dispuesto a subastar", la "emergencia" habitacional y la iniciativa para "pedir por qué los toros son de interés nacional en un Estado plurinacional".

"HAY UNA TENDENCIA EN RECURRIR LEYES DE CIERTAS COMUNIDADES"

En clave más nacional, por lo que respecta a otra de las líneas de actuación, Vidal ha propuesto apostar por las políticas ambientales y ha considerado que el Estado "debería seguir el camino" de Baleares "con sus leyes pioneras de cambio climático y de residuos".

En este sentido, preguntado por los recursos de inconstitucionalidad que tienen abiertos algunas leyes, el senador ha defendido que "Baleares no es inconstitucional" y que las leyes en el archipiélago "están hechas con todo el sentido común que hace falta".

"Lo que tiene que hacer el Estado es adaptar sus leyes y hacerlo como lo hemos hecho aquí, es lo que se marca en Europa", ha añadido Vidal, además de criticar que "hay una tendencia a recurrir todas las leyes que vienen de determinadas comunidades por hechos políticos y no por el contenido".

Ante dicha situación, el senador ha considerado que con el nuevo Gobierno "que se supone que será progresista", "evidentemente que se sacarán hacia delante" las leyes que, en estos momentos, están con recursos abiertos.

Asimismo, ha sostenido que reivindicará la defensa de "los derechos y libertades políticas e individuales" frente una "involución" en el Estado que, a su juicio, "podría ir a peor" con "el avance de la ultraderecha". Por ello, ha considerado que "es más necesaria que nunca una voz en Madrid".

Vidal ha argumentado que "se está sufriendo una involución con la libertad de expresión con el caso del cantante Valtonyc y de otras muchísimas expresiones artísticas, además del reciente conflicto lingüístico con la trabajadora del aeropuerto de Palma".

"DEBATES INFANTILES" DE SÁNCHEZ Y PODEMOS

Por lo que respecta a la situación actual en el Gobierno, Vidal ha realzado la necesidad de que se constituya "ya" un "Gobierno progresista real" en el Estado, por lo que ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a que "se dejen de debates infantiles" y lleguen a un acuerdo.

"El PSOE tiene que llegar a un acuerdo ya con Podemos, que hagan un Gobierno de coalición lo más estable posible y que se pongan manos a la obra con los compromisos que han adquirido en campaña. En las Islas prometían viviendas de protección oficial de alquiler y no será así", ha criticado.

MÉS PER MALLORCA, UN PARTIDO "DONDE SIEMPRE HAY DEBATE INTERNO"

Por otro lado, preguntado por la situación actual de MÉS per Mallorca, Vidal ha considerado que en la formación "siempre hay debate interno" y que, de hecho, "el día en el que no lo haya, no formará parte del partido".

Asimismo, ha explicado que en noviembre hay convocado un congreso de la formación ecosoberanista donde se plantearán las políticas de los próximos cuatro años en el Govern, los Ayuntamientos y Consells.